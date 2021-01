Während in Floh tatsächlich Eierreste gefunden wurden, geben vermeintliche Eierwerferinnen in Jena Rätsel auf.

Jena. In Jena wurde die Polizei gerufen, weil Frauen Eier auf einem Hausflur verteilt haben sollen. Vor Ort fanden die Beamten jedoch keine Beweismittel - im Gegensatz zur Ortschaft Floh in Südthüringen.

Vermeintliche Eierwerfer in Jena und Südthüringen unterwegs

Gegen 21 Uhr meldete sich eine 26-Jährige aus der Fritz-Ritter-Straße in Jena bei der Polizei und gab an, dass zwei fremde Frauen vor dem Haus stünden und nach ihrem Nachbarn verlangten. Um dieses Begehr zu verdeutlichen, sollen die beiden Unbekannten Gegenstände gegen die Fensterscheiben geworfen und rohe Eier auf dem Hausflur verteilt haben.

Als die Polizisten eintrafen, fehlte von den beiden Eierwerferinnen aber jede Spur. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn auch Eierreste oder andere derartige "Wurfgeschosse" konnten vor Ort nicht gefunden werden. Nach Rücksprache mit der vermeintlichen "Person der Begierde" konnte dieser auch keine erhellenden Informationen zum Sachverhalt beitragen.

Die Zeugin erkannte ein Auto - und tatsächlich gab deren Besitzerin auch zu, am Einsatzort gewesen zu sein, bestritt allerdings, Eier geworfen zu haben. Da es keine Schäden gab, leiteten die Beamten auch kein Strafverfahren ein.

In Floh kamen jedoch tatsächlich echte Eier zum Einsatz. Ein bislang unbekannter Täter bewarf am Montag mehrere Häuser in der Falkenburgstraße und im Hedwigsweg mit rohen Eiern. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693/5910 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

