Der in Jena vermisste Mann ist tot aufgefunden worden (Symbolbild).

Vermisster Mann in Jena tot aufgefunden

Ein glückliches Ende war der Suche nicht vergönnt: Eine Frau entdeckte den vermissten Mann am vergangenen Freitag, nach dem Einsatzkräfte intensiv gesucht haben. Sie habe ihn gegen 9.30 Uhr leblos im Wald abseits eines Weges zwischen Jenalöbnitz und Großlöbichau gefunden, teilte die Polizei Jena auf Anfrage mit. Er habe zweifelsfrei identifiziert werden können.

Der alte Mann wurde am 2. Juni von einer Bekannten als vermisst gemeldet, da er nicht zu Hause war. Bei Eintreffen der Beamten an der Wohnanschrift war bereits der Enkel des Vermissten zugegen. Wohnung und Keller wurden gemeinsam durchsucht. Damit begann nach Angaben der Polizei die größere und mehrere Tage andauernde intensive Suche nach dem Mann (78). Noch am gleichen Abend sei ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen. Streifenwagenbesatzungen suchten die Straßen im Bereich Erlkönig, Kunitz, Paradies, Fuchslöcher, Wogau, Jenzig, entlang der Saale und der Innenstadt ab. Auch ein Fährtenhund war im Einsatz, der allerdings nach längerer Suche die Spur des Vermissten verlor.

Später wurden Mantrailer eingesetzt, am Mittwochnachmittag startete der Enkel eine Öffentlichkeitsfahndung auf Facebook. Noch einmal habe eine Hubschrauberbesatzung am Donnerstagvormittag das Gelände abgeflogen.