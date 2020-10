Vermutlich Brandstiftung nahe einer Jenaer Tankstelle

Die Polizei musste am Montag zu einem Fahrzeugbrand an der Jenaer Camburger Straße.

Jena. Ein Auto brannte am Montag nahe einer Tankstelle in der Camburger Straße in Jena. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

In Brand geriet ein Renault am Montag gegen 10.45 Uhr auf einem Tankstellengelände an der Camburger Straße. Im Frontbereich fing das Auto Feuer, die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Zum Glück habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für andere Personen bestanden. Auch ein Übergreifen auf die Tankstelle konnte frühzeitig verhindert werden.

Einen Zusammenhang mit dem Feuerteufel, der am 29. September in Jena-Nord sein Unwesen trieb, besteht nicht. Der Tatverdächtige (27) befinde sich weiterhin in Untersuchungshaft, sagte die Polizei auf Anfrage der Redaktion. Entzündet wurden damals an insgesamt sieben Brandorten zwei Autos, zwei Motorräder, ein Bootsanhänger, eine Mülltonne sowie ein Stapel Gipskartonplatten.