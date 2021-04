Verschärfte Maskenpflicht in Bus und Bahn in Jena

Jena. Seit Samstag müssen Fahrgäste eine FFP2-Maske im öffentlichen Nahverkehr in Jena aufgrund der Bundesnotbremse tragen.

Die neue bundesweite Notbremse (Infektionsschutzgesetz verabschiedet am Donnerstag, 22. April; gültig seit Samstag, 24. April) bringt eine Verschärfung der Regeln auch für den öffentlichen Nahverkehr mit sich. Demnach müssen alle Fahrgäste in den Bussen und Bahnen sowie an den Haltestellen in Jena und im Landkreis eine Atemschutzmaske tragen.

Verschärfte Maskenpflicht

Im angepassten Infektionsschutzgesetz heißt es dazu konkret: „Bei der Beförderung von Personen im öffentlichen Personennah- oder Fernverkehr [...] besteht für Fahrgäste sowohl während der Beförderung als auch während des Aufenthalts in einer zu dem jeweiligen Verkehr gehörenden Einrichtung die Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar).“

Das bedeutet: Wer zukünftig mit dem Bus oder der Bahn unterwegs ist, muss mit einer FFP2- oder KN95-Maske ausgestattet sein. Gängige medizinische Masken sind nicht mehr ausreichend. Auch an den Haltestellen bzw. in den Haltestellenbereichen sind die FFP2- oder KN95-Masken zu tragen.

Servicecenter öffnet wieder

Das Servicecenter des Jenaer Nahverkehrs in der Holzmarkt-Passage öffnet ab Dienstag, 27. April, wieder. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dann für dringende Anliegen der Fahrgäste da, z. B. zum Erwerb von Jenabonus-Fahrausweisen und zum Umtausch alter Fahrscheine. Wichtig ist, dass der Termin im Servicecenter zuvor telefonisch vereinbart werden muss. Die Telefonnummer lautet: 03641 414 354.

Das Servicecenter kann zum vereinbarten Termin nur mit einem negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, betreten werden. (Eine Übersicht der Schnelltestzentren in Jena sowie deren Öffnungszeiten befindet sich auf der Homepage der Stadt Jena: www.jena.de). Im Nahverkehrs-Servicecenter darf jeweils nur ein Kunde bedient werden und es ist eine FFP2-Maske oder eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen.

Fahrplan- und Tarifauskünfte sowie ausführliche Beratungen erfolgen ausschließlich telefonisch. Zum Kauf von Fahrausweisen sollen bitte weiterhin die Automaten an den Haltestellen sowie in den Bussen und Straßenbahnen genutzt werden. Noch bequemer ist der Ticketkauf mit dem Check-in/check-out über die Fairtiq-App oder als Handyticket in der App MeinJena. Die Öffnungszeiten des Servicecenters sind Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 19 Uhr sowie Samstag von 9 Uhr bis 14 Uhr.