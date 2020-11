Versteigerung zugunsten der Bürgerstiftung Jena auf Ebay endet am Samstag

Schenk was Außergewöhnliches! Unter diesem Motto versteigert die Bürgerstiftung Jena auch in diesem Jahr wieder ihre unbezahlbaren Gelegenheiten. Noch bis Samstagabend können alle Interessierten auf Ebay mitsteigern. Der Meistbietende bekommt den Zuschlag und alle Erlöse kommen der gemeinnützigen Arbeit der Bürgerstiftung Jena zugute. Mit den Erlösen will die Stiftung weiter das ehrenamtliche Engagement in Jena fördern, durch Veranstaltungen, Weiterbildungen, Beratungen und viele weitere Angebote für Vereine und Freiwillige.

In diesem Jahr ist Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dabei, mit dem man einen Spaziergang über die Buga Erfurt ersteigern kann. Aber auch andere Prominente wie Thomas Röhler oder Kati Wilhelm machen mit. Mit Anja Siegesmund kann man ein Windrad besteigen oder man kann sich die Streetdance-Weltmeister für die nächste Party oder das nächste Firmenevent ersteigern.

Auch für Familien gibt es einige interessante Angebote. Im Moment können wahrscheinlich einige dieser Gelegenheiten wegen des „Lockdown-Light“ noch nicht eingelöst werden. Aber die Bürgerstiftung Jena vertraut darauf, dass sich die Situation in den nächsten Monaten wieder bessert.

Alle Gelegenheiten finden Interessierte unter: www.buergerstiftung-jena.de