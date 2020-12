Vertrauen in schwieriger Zeit

Manches, was uns zur Weihnacht lieb und gewohnt war, das Fest mit der ganzen Familie, die Rituale, die Christvesper in der Kirche, wird uns heute am Heiligen Abend fehlen. Unser Vertrauen in den Lauf der Welt wird seit Monaten auf eine harte Probe gestellt: das Vertrauen in die Medizin, in die Politik, in die Finanzen, in die richtigen Strategien zur Bekämpfung der Pandemie.

Dazu kommen vielerorts wirtschaftliche Existenznot, Trauer in der Familie, Umgang mit Krankheitsfolgen - das macht unsicher und skeptisch. Doch ohne ein Mindestmaß an Vertrauen gibt es kein Miteinander und keinen Frieden!

Heute, am Heiligen Abend und zum Weihnachtsfest wird uns eine Botschaft zugesprochen, auf die wir unser ganzes Vertrauen gründen können. Dieses Versprechen nahm vor 2000 Jahren mit der Geburt eines Menschenkindes seinen Anfang. Der ewige Gott kam aus Liebe sichtbar und spürbar zur Welt.

Seit jener Nacht in Bethlehem ist allen vor Augen, dass dieser Jesus aus Liebe für immer bei uns sein möchte. Und nichts und niemand kann ihn aus unserer Welt und aus unserem Leben mehr vertreiben, weder Krise, noch Krankheit, noch Schuld, nicht der Tod.

„Die Klarheit des Herrn“ leuchtete um die Hirten, heißt es in der Weihnachtsgeschichte. Sie wird heute wieder in unzähligen Stimmen gelesen. Bei all denen, die den Hirten folgen und zur Krippe eilen, fällt Licht ins Dunkel, wandelt sich Furcht in Vertrauen, Sorge in Mut, Traurige können wieder fröhliche Leute sein. Dieses Vertrauen macht ruhig und gelassen, die anstehenden Aufgaben anzugehen. Klaus-Peter Hertzsch (1935-2015), Bibelausleger, Seelsorger und Ehrenbürger Jenas, dichtete: „Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land."

In der damals kaum gemütlichen „heiligen" Nacht begann ein Weg der Liebe. Jesus lädt uns ein, ihn mitzugehen. Unter beschränkten Umständen stellt er „meine Füße auf weiten Raum“ (Psalm 31,9), lehrt uns, solidarisch zu leben und meinem Nächsten barmherzig zu begegnen.

Vor uns liegen noch schwierige Wochen. Doch heute sind wir im Stall bei dem Gotteskind und sehen es mit Freuden an. Dort liegt die größte Hoffnung. Ihr schenken wir unser Vertrauen.

Darum uns allen ein gesegnetes Christfest und frohe Weihnachten!