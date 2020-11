Verwirrung um Kinder- und Jugendsport im Saale-Holzland

Sport frei! Für Kinder und Jugendliche im Saale-Holzland-Kreis war das in dieser Woche Wunschdenken, zumindest wenn sie mit ihrem Verein in eine kreiseigene Turnhalle wollten. Das Betreten ist verboten. Dabei hatte das Land Thüringen den organisierten Kinder- und Jugendsport in einer Änderung der Thüringer Sonder-Verordnung doch erlaubt. In der ohnehin verwirrenden Zeit der Corona-Regelungen wird ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Für den Saale-Holzland-Kreis ist ein Schreiben ausschlaggebend, das am 30. Oktober von Bildungs-, Jugend- und Sportminister Helmut Holter (Linke) an die Schulen ging. Darin steht: In den Schulen herrsche „Betretungsverbot für schulfremde Personen und Eltern“. Das gilt also auch für Sportvereine, die in der kalten Jahreszeit auf Sporthallen angewiesen sind, die größtenteils in kreiseigener Hand sind.

Offizielle Information nur auf Website

Relativ kurzfristig aber peitschte der Sozialausschuss des Land­tages am 5. November die Änderung zugunsten des organisierten Sportbetriebs für Kinder und Jugendliche durch. Diese Nachricht stand tags darauf in dieser Zeitung, seit 7. November informiert darüber zudem das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport auf seiner Corona-Seite. Der Landessportbund und die Schulämter wurden ebenfalls ins Boot genommen. Was aber fehlte, ist ein offizielles Schreiben des Ministers an die Schulen, das bestätigt auch ein Sprecher des Ministeriums.

So handelt der Saale-Holzland-Kreis weiter, wie schriftlich vorgeschrieben. Das Betretungsverbot gilt. „Wir empfehlen daher allen Schulleitungen, die Anweisungen und Hinweise aus dem Schreiben von Bildungsminister Holter konsequent umzusetzen“, lässt Landrat Andreas Heller (CDU) mitteilen. Ziel sei ein möglichst hoher Infektionsschutz, um den Regelbetrieb in den Schulen aufrecht zu erhalten.

Zwischenzeitlich schalteten sich Landtagsabgeordnete aus der Region ein. Mario Voigt und Stephan Tiesler (CDU) sagen, sich mit ihrer Fraktion für den Amateur- und Breitensport für Kinder und Jugendliche eingesetzt zu haben. Tiesler habe zudem vergangene Woche mit dem Minister gesprochen, um auf die Widersprüche hinzuweisen. Einerseits Sporterlaubnis, andererseits Betretungsverbot. „Die Landesregierung hat dies daraufhin zumindest in Bezug auf die Betretung von Turnhallen geregelt“, sagt Tiesler. Eine weitere Regelung müsse für die schulfremden Musiklehrer getroffen werden, denen ebenfalls derzeit der Zutritt verwehrt werde.

Kreissportbund hofft auf Lockerung

Jens Büchner, Vorsitzender des Kreissportbundes im Saale-Holzland, ist zuversichtlich, dass der Landkreis in der kommenden Woche die Turnhallen für den Jugendsport öffnet, da die rechtlichen Bedenken geklärt sind. „Aus unserer Sicht spricht nichts dagegen. Aber es ist eine Entscheidung des Koordinierungsstabs“, sagt er.

Es habe in dieser Woche ein gewisser Unmut bei den Sportvereinen vorgeherrscht, erklärt Büchner. Das Land weckte Erwartungen, die der Kreis schlussendlich nicht zu erfüllen vermochte. Einige wenige Jugendgruppen konnten allerdings trainieren, dort, wo die Turnhallen den Kommunen gehören. Auf Gumperda trifft das beispielsweise zu. Die kommunalen Turnhallen machten aber den „kleinsten Anteil“ im Kreis aus, sagt Büchner.

Vereinssport sei wichtig – für die körperliche und psychische Gesundheit.

Im Sommer konnten für alle Sportarten Infektionsschutzkonzepte erarbeitet werden, „in guter Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt“, sagt der Kreissportbund-Vorsitzende.

Der Koordinierungsstab des Saale-Holzland-Kreises will am Montag über das Thema sprechen. „Der Kreis besitzt eigene Infektionsschutzkompetenz“, betont der Sprecher des Bildungsministeriums. Es steht ihm also frei, die Turnhallen für Vereine geschlossen zu halten und strengere Regelungen als das Land zu ergreifen.