Video-Telefonie neu bei Jenawohnen

Die Service-Center von Jenawohnen in Lobeda, Winzerla und das Test-Kundencenter Stadtmitte sind auf Grund der Corona-Pandemie weiter für den Besucherverkehr geschlossen. Die Mitarbeiter sind derzeit nur telefonisch erreichbar. Als neuen Service für Wohnungsinteressenten bietet das kommunale Wohnungsunternehmen nun aber auch Video-Telefonie an. So könnten aktuelle Wohnungsangebote und deren Grundrisse gezeigt werden, heißt es in einer Mitteilung.

Die Anmeldung zur Online-Beratung für Wohnungsuchende sowie alle weiteren Beratungsangebote von Jenawohnen sind über eine Terminbuchungssoftware unter www.jenawohnen.de möglich.