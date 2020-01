Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viele Bäume statt Böller

„Bäume statt Böller“. – Der vom Grünen-Stadtrat Ralf Kleist am Ende des alten Jahres initiierte Aufruf hat eine sehr gute Resonanz gefunden. Auf dem Konto der „Schutzgemeinschaft Deutscher Wald“ sind bislang 1500 Euro eingegangen, so informierte Stadtförster Olaf Schubert. Die Spenden stammen von Jenaern, die ihr sonst für Silvesterfeuerwerk ausgegebenes Geld lieber für das Pflanzen neuer Bäume ausgeben wollten. „Damit kann man schon etwas anfangen“, sagte Schubert, schließlich hatte Ralf Kleist mit etwa 5 Euro für die Anschaffung und das Pflanzen eines Setzlings kalkuliert. Pflanzungen will der Stadtförster auf jenen Waldflächen realisieren, die unmittelbar durch den Klimawandel in Mitleidenschaft gezogen worden sind, wie er sagte. Spender wolle er rechtzeitig über Einsatztermine informieren. „Sie können mitwirken, wenn sie möchten.“

Ralf Kleist hatte die Idee für die Aktion von einem holländischen Dorf übernommen, in dem 2018 „Bäume statt Böller“ finanziert worden waren. Die Mitstreiter der Jenaer Initiative „Science for Future“ hätten den Vorschlag sofort aufgenommen und unterstützt, sagte Kleist. Allerdings haderte er, ob in der Silvesternacht wirklich weniger geböllert worden ist. In seinem Ortsteil Zwätzen sei von nachmittags um 5 bis 0.30 Uhr geböllert worden. Indes hat Olaf Schubert die sonst übliche Feuerwerksdunstglocke über Jena nicht ausmachen können.