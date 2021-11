Alle Arme gingen hoch, als Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) beim Vorlesetag in der Lobedaer Werkstattschule fragte, was die Kindern an der Schule mögen.

Viele magische und ein hohes Tier in der Jenaer Werkstattschule

Jena. Der Vorlesetag mit Bildungsminister Helmut Holter förderte in Jena auch Überraschendes zutage

Bei den Grundschülern der Werkstattschule sammelte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Donnerstag Pluspunkte. Gelobt wurden die tolle Krawatte, die Radkappen am Auto und vor allem, dass der Minister nach seiner Vorlesezeit ein Geschenk da ließ. Nämlich ein Päckchen Bücher.

Trotz der aktuellen Situation fand der bundesweite Vorlesetag in Lobeda sehr erfolgreich statt. Helmut Holter las aus der Buchreihe „Die Schule der magischen Tiere“ vor. Besonders interessiert zeigten sich die Schüler der 2. Klasse. Nicht genug damit, dass einzelne Kinder Bücher aus der Serie schon kannten. Die Jungen und Mädchen hielten mit ihrer Meinung auch nicht hinterm Berg.

Auf die Minister-Frage, „was mögt ihr am meisten in der Schule“, kam die Antwort prompt: Sport, Musik und das Mittagessen. Und auf die Frage, was gefällt euch gar nicht, gab es die Rückmeldung: die Masken! Mit der vergessen einige Kinder ausreichend zu trinken, weshalb eigens eine Trinkpause eingeführt wurde. Der Minister zeigte dann auch, wie man mit Maske trinkt, nämlich indem man sie kurz nach unten schiebt.

Wer gut lesen könne, bestehe erfolgreich die Herausforderungen in Schule und Beruf, sagte Holter, der das selbst sehr früh beherzigte, indem er abends unter der Bettdecke las. Überhaupt seien Sprachen wichtig. Er zitierte das Sprichwort „Du hast so viele Leben, wie du Sprachen sprichst“. Einige aus der 2. Klasse berichteten, dass in ihren Elternhäusern nicht nur deutsch, sondern auch ungarisch, englisch oder arabisch gesprochen werde. Einige Kinder wünschten sich sodann, dass sie 1000 oder fünf Millionen Sprachen könnten.

Apropos „Schule der magischen Tiere“: Über Werwölfe wurde auch gesprochen: Einem der Kinder war aufgefallen, dass die Haarfarbe Helmut Holters stark der eines Werwolfs ähnelte. Der Politiker versicherte aber, keiner zu sein.

Nachdem der Minister in die nächste Klasse geschnürt war, wertete die Klasse den Besuch gemeinsam aus. Zur Bedeutung Helmut Holters wurde von Klassenlehrerin Anke Kreubel gesagt, dass dieser sehr wichtig sei, sogar noch wichtiger als der Schulleiter. Wobei das nicht unwidersprochen blieb: „Wir alle sind wichtig“, „Und unsere Eltern sind wichtig“, sagten Schüler. Und dann begann auch schon die Frühstückspause, die mit einem Gedicht eingeleitet wurde.