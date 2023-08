Am Samstag werden die Dornburger Schlösser zum zehnten Mal erleuchtet.

Vier Tipps für das Wochenende in und um Jena

Jena. Festival, Puppentheater und Schlössernacht. Was am Wochenende in und um Jena geboten wird.

Ein schillerndes Wochenende steht an. Was es zu erleben gibt:

1. Rusticus Festival in Schorba

Am Freitag, 25. August, startet das Rusticus Festival in Schorba. Musikliebhaber können hier am Freitag ab 19.30 Uhr und Samstag ab 19 Uhr zu Americana Musik von Country bis hin zu Rock tanzen. Ein Bus der Linie 490 bringt die Gäste erstmals ab dem Jenaer Busbahnhof zum Festival.

Am Samstag gibt der Veranstalter zudem ab 14 Uhr Einblicke in den Alltag des Holzhandwerks.

2. Puppentheater für Kinder und Erwachsene

Das Puppentheater der Jenapuppets im Büro Theater, Beutnitzer Straße 27 öffnet wieder. Am Sonnabend, den 26. August, 16 Uhr und am Sonntag, den 27. August, 11 Uhr zeigen sie ihre neueste Inszenierung „Schlafe! Dornröschen im Bett zu spielen“.

Karten gibt es über 0157/ 55 37

27 98 oder www.jenapuppets.de.

3. 10. Dornburger Schlössernacht

Einen Sommerabend voller musikalischer, literarischer und artistischer Darbietungen können Gäste am Samstag, 26. August, ab 18.30 Uhr in Dornburg erleben. Tickets gibt es sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse.

4. Bismarckturm wieder geöffnet

Spaziergänger und Wanderer haben am Sonntag, 27. August, zwischen 14 Uhr und 16 Uhr wieder die Möglichkeit, den Forst- wie auch den Bismarckturm zu besteigen.

Die nächste Möglichkeit hierfür wird am Tag des offenen Denkmals am 10. September von 11 bis 16 Uhr sein. jöba