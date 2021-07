Vieselbach? Ich bin sprachlos

Jena. Über die Lenkung des sportpatriotischen Energieflusses

Fehlt dem Durchschnittseuropäer nach der Fußball-EM nicht etwas? Wohin mit dem sportpatriotischen Energiefluss? – Nein, es braucht dafür keine EM! Beispiel: das Kreispokalspiel der D-Junioren von Union Isserstedt gegen die Altergenossen vom SV Lobeda 77. Als Isserstedt gegen die favorisierten Lobedaer plötzlich statt mit 1:4 nur noch 3:4 hinten lag, machten die Union-Eltern , -Großeltern und -Geschwister am Spielfeldrand Rabatz, dass man sich fragte: Waldsportplatz oder Wembley?

Das klärende 5. Tor der Lobedaer ist also im Kern ebenso wenig von Belang wie die Tatsache, dass die DDR-Erstligisten FC Rot-Weiß Erfurt und FC Carl Zeiss Jena jetzt in der 5. beziehungsweise 4. Liga rumgurken. Wunderbar lässt sich auch so die herzliche Spinnefeindlichkeit zwischen Erfurt und Jena weiterpflegen, weshalb manche Jenaer den Namen der Landeshauptstadt gar nicht aussprechen und als Synonym den dörflichen Erfurter Ortsteil Vieselbach verwenden. Dann aber dies: Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni interviewte am 9. Juli Daniel Vilser, den Leiter der Long-Covid-Ambulanz für Kinder am Uni-Klinikum Jena. Dazu war der Jenaer Kinderkardiologe eingeblendet mit einem Bild des Erfurter Doms im Hintergrund. – Wie schon am 9. Juli atmet der Autor dieser Zeilen wieder tief, tief ein, tief, tief aus. Ihm fällt nix mehr ei