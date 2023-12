Voll gepackte Tagesordnung für den Kahlaer Stadtrat

Das Rathaus in Kahla.

Kahla Die Stadträte entscheiden zur letzten Sitzung in diesem Jahr über den Millionen-Etat.

Mit 20 Punkten ist die Tagesordnung für die nächste Stadtratssitzung in Kahla prall gefüllt. Die Räte debattieren vor Jahresende über diverse Punkte, die auch das Stadtsäckel betreffen. So steht an zweiter Rangfolge der Beschluss des Haushaltsplans 2024 mit einem Verwaltungshaushalt von 14 Millionen Euro und einem Vermögenshaushalt von gut 5,3 Millionen Euro. Zuletzt konnte Kahla die Haushaltssicherung beenden.

Überdies vergibt der Sozialausschuss den Preis für den schönsten Kleingarten in Kahla. Für die Freifläche vor dem Marterturm an der Ecke Bergstraße/Grabenweg plant die Stadt eine Neugestaltung. Um Fördermittel zu akquirieren, sollen erste Planungsleistungen vergeben werden. Weitere Themen sind der Neubau der Kegelbahn im Rosengarten, die Anschaffung einer neuen Kehrmaschine und der Abwägungsbeschluss für den Bebauungsplan „Hohe Straße“, nachdem die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange eingegangen sind.

Bürger können zur Fragestunde ihre Anliegen vorbringen.

Donnerstag, 7. Dezember, 19 Uhr, Kleiner Rathaussaal Kahla