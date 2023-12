Bauarbeiten Vollsperrung an Stadionkreuzung in Jena: Wie das Ernst-Abbe-Sportfeld erreichbar ist

Jena Am Montag beginnt der nächste Bauabschnitt an der Stadtrodaer Straße in Jena: Diese Einschränkungen gibt es.

Die in der vergangenen Woche ausgefallenen Bauarbeiten an der Stadionkreuzung sollen in dieser Woche nachgeholt werden. Deshalb kommt es bereits ab Montagmittag zu einer Sperrung der Zufahrt von der Stadtrodaer Straße in die Oberaue und somit auch zum Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird von Montag, 11. Dezember 2023, um 13 Uhr bis zum Dienstag, 12. Dezember, um 18 Uhr die Hauptzufahrt voll gesperrt. Grund seien Gleisarbeiten für die Straßenbahn. Im Sperrzeitraum könne die Oberaue über die Südzufahrt und den ausgebauten Radweg erreicht werden. Für Fußgänger soll aber die Möglichkeit bestehen, die Baustelle an der Stadionkreuzung zu passieren. Deshalb bietet sich als Alternative an, den Parkplatz am Sportforum zu nutzen und von dort zu Fuß das Ziel anzusteuern.

Eine Baustelle mit Überlänge

Die Zufahrt zum Stadiongelände ist bereits seit dem Frühjahr eine Großbaustelle, um einen breiteren Zugang zur Fußballarena im Ernst-Abbe-Sportfeld zu schaffen. Zwischenzeitlich ruhten die Arbeiten wegen des Lieferverzuges bei L-Elementen. Deren Austausch sei aber nur Stück für Stück möglich gewesen, da sonst das Gleisbett der Straßenbahn instabil werde, hieß es aus der Verwaltung.

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 5. Dezember 2023: Die Fläche hinter der Osttribüne wird für die Asphaltierung vorbereitet. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 5. Dezember 2023: Die Fläche hinter der Osttribüne wird für die Asphaltierung vorbereitet. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 5. Dezember 2023: Die Fläche hinter der Osttribüne wird für die Asphaltierung vorbereitet. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 5. Dezember 2023: Eine zarte Schneedecke liegt noch auf dem Rasen. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 5. Dezember 2023: Blick auf die Stadionmagistrale. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 5. Dezember 2023: Blick in Richtung Südtribüne Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 5. Dezember 2023: Vorbereitungsarbeiten für den Dachanbau an der Westtribüne. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 30. November 2023: Arbeiten auf der Fläche hinter der Osttribüne Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 30. November 2023: Arbeiten auf der Fläche hinter der Osttribüne Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 30. November 2023: Stadionmagistrale Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 30. November 2023: Blick über die Stadionmagistrale in Richtung Platz 3 Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 30. November 2023: Das Spielfeld ist mit Schnee bedeckt. Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 30. November 2023: Spielfeld ist mit Schnee bedeckt Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 30. November 2023: Arbeiten auf der Fläche hinter der Osttribüne Foto: Tino Zippel / fmt

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 28. November 2023: Wintereinbruch im Ernst-Abbe-Sportfeld Foto: Tino Zippel / OTZ

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 28. November 2023: Wintereinbruch im Ernst-Abbe-Sportfeld Foto: Tino Zippel / OTZ

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 28. November 2023: Arbeiten auf dem Platz hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel / OTZ

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 28. November 2023: Arbeiten auf dem Platz hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel / OTZ

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 28. November 2023: Arbeiten an der Stadionmagistrale Foto: Tino Zippel / OTZ

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 24. November 2023: Schneeregen fällt im Stadion. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 24. November 2023: Blick auf die Westtribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 24. November 2023: Blick auf die Stadionmagistrale. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 24. November 2023: Der Platz hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 24. November 2023: Der Platz ist gesperrt. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 24. November 2023: Schneeregen fällt im Stadion Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 17. November 2023: Blick auf die teilverhüllte Nordostecke. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 17. November 2023: Neue Membranbahnen an der Nordtribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 17. November 2023: Blick ins Stadion Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 17. November 2023: Westtribüne Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 17. November 2023: Vorbereitung für Asphaltierung der Fläche hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 17. November 2023: Lager für die Dachkonstruktion hinter der Westtribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 17. November 2023: Einfahrt zum Stadiongelände Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 17. November 2023: Einfahrt zum Stadiongelände Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 17. November 2023: Vorbereitung für Asphaltierung der Fläche hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 17. November 2023: Kassenhäuschen auf neuem Fundament Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Bauteile für die Dachkonstruktion der Westtribüne werden entladen. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Bauteile für die Dachkonstruktion der Westtribüne werden entladen. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Bauteile für die Dachkonstruktion der Westtribüne werden entladen. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Bauteile für die Dachkonstruktion der Westtribüne werden entladen. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Bauteile für die Dachkonstruktion der Westtribüne werden entladen. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Arbeiten an der Stadioneinfahrt. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Blick hinter die Südostecke. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Vorbereitung für die Asphaltierung auf dem Platz hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Vorbereitung für die Asphaltierung auf dem Platz hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Arbeiten an der Stadioneinfahrt. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Vorbereitung für die Asphaltierung auf dem Platz hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Vorbereitung für die Asphaltierung auf dem Platz hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Arbeiten am Fundament für das Kassenhäuschen. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 14. November 2023: Arbeiten am Fundament für das Kassenhäuschen. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 8. November 2023: Arbeiten auf dem Platz hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 8. November 2023: Arbeiten auf dem Platz hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 8. November 2023: Blick vorbei an der Nordostecke zum Jentower. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 8. November 2023: Vorbereitungsarbeiten für den Dachanbau an Westtribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 8. November 2023: Arbeiten auf dem Platz hinter der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 6. November 2023: Dacharbeiten Westtribüne Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 6. November 2023: Fläche hinter Osttribüne Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 6. November 2023: Dacharbeiten Westtribüne Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 6. November 2023: Fläche hinter Südostecke Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 6. November 2023: Dacharbeiten Westtribüne Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 6. November 2023: Fläche hinter Südostecke Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 25. Oktober 2023: Blick hinter die Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 25. Oktober 2023: Arbeiten an der Südtribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 25. Oktober 2023: Verlegung von Kabeln im Stadion. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 25. Oktober 2023: Funktionsgebäude der Osttribüne. Foto: Tino Zippel

So läuft der Stadionumbau im Ernst-Abbe-Sportfeld - Teil 11 23. Oktober 2023: Kunstrasen wird unter dem Platz der Werbebanden verlegt. Foto: Tino Zippel

Mit der Baustelle verbunden ist eine Ampelregelung, die auch Fahrradfahrer auf der Trasse vom Zentrum nach Lobeda betrifft. Mehrfach korrigierte die Stadtverwaltung den Termin der Fertigstellung der Baumaßnahme. Aktuell ist der 22. Dezember genannt – am Abend des Tages soll das Große Weihnachtssingen mit 8700 Besuchern im Stadion stattfinden.

Stadtverwaltung kontrolliert Geschwindigkeit im Stadionbereich

Autofahrer sollten auf die geänderten Tempolimits im Baustellenbereich auf der Stadtrodaer Straße achten. Statt 70 Kilometer pro Stunde sind in einigen Abschnitten derzeit nur 50 Kilometer pro Stunde erlaubt. Die Stadtverwaltung hat dies in den vergangenen Wochen bereits kontrolliert, indem sie einen Blitzer aufgestellt hat. Dieser stand unter anderem an der Südzufahrt stadtauswärts.

Pokallos: Kommt der FC Bayern München im Jahr 2024 nach Jena?

Ein Denkmal für Lothar Späth: Die Spendenaktion läuft

Aktuelle Bilder von Jena: Fotokalender ist erschienen