Es ist die erste Ausstellung, die Frank Surmann aus Beutnitz mit Objekten von seiner Hand gestaltet: Leuchter, Schalen, Möbel, symbolische Flammen und mehr, die Surmann aus Wurzeln und anderem Fundholz fertigt. Am Sonnabend um 14 Uhr wird in der Golmsdorfer Kirche St. Barbara die Schau mit Holzobjekten eröffnet. Sie kann an den kommenden drei Wochenenden besichtigt werden.