Von der Jenaer Uni einst als Chef an die „Spezie“

Zu einer ganz seltenen Spezies gehört Carsten Müller, Schulleiter des Jenaer Carl-Zeiss-Gymnasiums. Er ist eine der vier Gymnasialdirektoren Deutschlands, die schon seit 30 Jahren in diesem Amt sind.

Tatsächlich kommt so etwas nur selten vor, wie Recherchen von Müller ergeben haben. Er hatte alle Bildungsministerien der Bundesländer angeschrieben und gefragt, ob es dort solche Kollegen gäbe. Doch zumeist erntete er nur Kopfschütteln. So lange wäre gerade auch in den alten Bundesländern niemand in einem solchen Amt.

So blieben nur noch drei Kollegen übrig, die wie Müller in der bewegten Nachwende-Zeit im Osten ein Gymnasium übernahmen und es bis heute führen. Mit ihnen will er sich am 10. Oktober in Jena treffen. Er hat sie ausfindig gemacht und sie eingeladen, um mit ihnen zu plaudern über die stürmischen Zeiten von 1990 und über all das, was sich seitdem so alles an den Gymnasien verändert hat.

Doch wie war das damals eigentlich mit Carsten Müller in Jena? Er war aus Chemnitz stammend nach Jena zum Studium gekommen. Lehrer für Mathematik und Physik wollte er werden. Das Studieren lief so gut, dass er an der Universität blieb, Forschungsstudent wurde, 1986 promovierte und als Assistent selbst Studenten lehrte. Doch dann kam die Wendezeit mit all ihren beglückenden Erlebnissen, aber auch mit viel Durcheinander und unendlichen Möglichkeiten, die es später nicht wieder gab, wie sich Müller noch heute schmunzelnd erinnert. Sein Doktorvater war es schließlich gewesen, der ihn Anfang 1990 darauf aufmerksam machte, dass an der damaligen Spezialschule Carl Zeiss ein neuer Direktor gesucht wurde. Er schlug Müller sogar offiziell für den Posten vor und ermunterte ihn dazu, schon um die Bewerbung eines als Einpeitscher bekannten Dozenten aus der früheren Uni-Sektion Marxismus-Leninismus zu verhindern. So eine Aufgabe wäre doch was für den begeisterten Mathematiker Müller, oder? Na klar, sagte der damals 33-Jährige zu dieser möglichen reizvollen Mission und warf seinen Hut sofort in den Ring. Und siehe da, er hatte Erfolg und wurde Chef der „Spezie“.

Sie war schon zu DDR-Zeiten eine Besonderheit, eine Erweiterte Oberschule mit naturwissenschaftlich-technischer Spezialisierung und Abitur als Abschluss. Deshalb auch der Kurzname „Spezie“. Sie sollte in der DDR helfen, den akademischen Nachwuchs für die so wichtigen Fachrichtungen Mathematik und Physik heranzubilden. Die Spezialschule war bereits 1963 mit drei 7. Klassen im Haus der heutigen Südschule gegründet worden. Später teilte sie sich viele Jahre das Gebäude in der August-Bebel-Straße mit der Grete-Unrein-Schule, bevor sie 1985 in das Schulhaus am Schreckenbachweg einzog. Und dort wurde sie auch am 1. Juli 1990 von Carsten Müller übernommen. Noch im gleichen Jahr wurde aus der „Spezie“ das „6. Gymnasium mit Spezialschulklassen“, und zwar mit zwei Gebäuden, weil der Haus der nahe gelegenen Clara-Zetkin-Schule dazu kam.

Freilich war ihm der Direktorensessel für diesen Doppelstandort erst mal nur ein Jahr sicher. Denn 1991 wurden im Zuge der Neuordnung der Schulformen, also der Einteilung in Grund-, und Regelschulen sowie in Gymnasien, alle Schulleiterposten neu ausgeschrieben. Müller bewarb sich und wurde bestätigt. Von 1991 hieß dann Müllers Schule offiziell Carl-Zeiss-Gymnasium. Die Schülerzahlen wechselten häufig. „Es gab Zeiten, da hatten wir über 900 Schüler“, erzählt der Schulleiter. „Aber inzwischen liegen wir stabil bei immer so um die 500 Schüler.“ Froh ist er zudem, dass sein Lehrerkollegium bei nur wenig Fluktuation weitgehend stabil geblieben ist.

Er erinnert sich noch an bewegte Zeiten. Die Evaluierung von Lehrern Anfang der 1990er Jahre gehörte genauso dazu wie die Umgestaltung und Profilierung des Gymnasiums mit naturwissenschaftlicher Prägung. Seitdem hat die Schule unzählige Preise bei Mathematik-, Physik-, Chemie- und Biologie-Olympiaden eingeheimst. Und viele Absolventen machten Karriere in Wirtschaft und Wissenschaft.

Der 63-jährige Müller hat freilich noch so manchen Wunsch. Zum Beispiel endlich eine Aula für sein Gymnasium und ein neues Haus für das Internat, das zur Schule gehört. Am besten beides in einem Neubau neben dem Gymnasium!

Es gibt also heute beim Aufeinandertreffen der 30-jährigen Gymnasialleiter jede Menge zu erzählen. Und bestimmt nicht nur von Carsten Müller.