Von der Wunschliste zur Machbarkeitsliste

Frohsinnige Kommentierungen haben mehrere hiesige Landtagsabgeordnete (alle bis auf AfD und FDP) am Freitag sofort verbreitet, nachdem das Thüringer Parlament das Zubrot beschlossen hatte für zusätzliche Investitionen von 568 Millionen in Thüringens Kommunen. Davon 29,4 Millionen Euro entfallen auf Jena.

Jenas Finanzfachdienst-Leiter Martin Berger trat gleichwohl auf die Euphorie-Bremse. „Die große Welt-Erlösung ist das nicht“, sagte er. Man möge sich nur einmal vorstellen, dass dieser Zuschuss ein Zehntel des Investitionsvolumens darstellt, das die beiden großen städtischen Eigenbetriebe Kommunalservice KSJ und Kommunale Immobilien KIJ vor der Brust haben. Die Jenaer „Wunschliste der Investitionen“ lasse erkennen, dass die Summe der Deckungslücken größer sei als der auf Jena entfallende 29,4-Millionen-Zuschuss. Das durchdringe vielerlei Projekte – sei es die Grundsanierung des ehemaligen Otto-Schott-Gymnasiums in der Erlanger Allee oder etwa der von der Stadt zu tragende Kosten-Anteil für den Bibliotheksneubau am Engelplatz. Für die Summe der gewünschten Projekte habe also gegolten, „dass wir nicht wissen, wie wir das bezahlen“. Gewisse, man könne die bereits vieldiskutierte Prioritäten-Liste verlängern, sagte Martin Berger. „Dann rutscht aber was anderes runter.“ Er besinne sich nur zu gut, wie er in jüngerer Vergangenheit verbale Prügel für derlei einfache Wahrheiten bezogen habe, als etwa Politiker darauf gedrungen hatten, den Feuerwehr-Gerätehaus-Neubau in Closewitz auf der Liste weiter nach vorn zu setzen.

Dennoch weckt der Zuschuss aus Erfurt Fantasien. Lutz Liebscher, MdL und Jenaer SPD-Chef, erinnerte zum Beispiel daran, dass in Zwätzen über 1200 neue Wohnungen entstehen und deshalb sichergestellt sein müsse, dass auch die soziale Infrastruktur mitwächst. Die Mittel könnten also etwa für den Bau der neuen Kindertagesstätte für Zwätzen und Nord eingesetzt werden, sagt Liebscher. Ebenso könnte aus seiner Sicht mit den Geldern der Zugang zur Seniorenbegegnungsstätte in der Closewitzer Str. 2 barrierefrei gestaltet werden.

Die knapp 30 Millionen Euro fließen aufgeschlüsselt nach Jena: in diesem Jahr 8 Millionen, dann in den folgenden Jahren je 5 Millionen Euro.

Vielleicht lag CDU-Stadtrat Bastian Stein mit seiner Kommentierung der Einschätzung von Martin Berger noch am nächsten. Stein wörtlich: „Das macht aus unserer Prioritätenliste eine Machbarkeitsliste.“