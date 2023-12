Von Elsterglanz bis zum Adventskonzert: Das ist los in Jena

Elsterglanz kommen in die Goethe-Galerie

Jena. Nicht nur auf der Bühne und im Kino strapaziert das Komikerduo Elsterglanz die Lachmuskeln seiner Fans. Nun begeistern Gilbert Rödiger und Sven Wittek auch mit ihrem neuen Kalender für das kommende Jahr. Bekannt für ihre urkomischen Sketches, die skurrilen Charaktere und Parodien ostdeutscher Klischees, konnten sich die Comedians aus Eisleben einen Namen machen. Am Donnerstag, 7. Dezember, können Fans die Comedystars bei einer exklusiven Kalender-Signierstunde ab 17 Uhr in der Goethe-Galerie hautnah erleben und Autogramme auf ihren Elsterglanz-Kalender ergattern.

Über Pilze in Jena

Von den Anfängen der Marktkontrollen auf dem Wochenmarkt in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, über die populären Aktivitäten des Mykologen Heinz Benedix in den 1940er Jahren wird ein weiter Bogen bis in die DDR-Zeit gespannt. Wer erinnert sich noch an die Pilzberater Ernst und Heinz Schmidt und die großen Pilzausstellungen in der Paradiesschule? Ein Buch beleuchtet auf 70 Seiten ein bisher kaum publiziertes Stück Heimat-, Markt- und Zeitgeschichte. Nach Angaben der Autorinnen (Text Gabriele Müller, Layout und Fotos Erika Ruske) sei es in den kleinen Jenaer Buchhandlungen erhältlich.

Adventskonzert in der Ziegenhainer Kirche

Das Jenaer Blechbläserquintett hat viel zu tun zur vorweihnachtlichen Zeit, die Klangfarben der Trompeten (Ellen Tonndorf-Martini, Jack Peter Stein), Horn (Ulrike Leich), Posaune (Martin Leich) und Tuba (Rainer Pratzka) füllen am Sonntag, 10. Dezember, ab 17 Uhr traditionell die Ziegenhainer Kirche. Zu hören sind Lieder von Händel, Bach, Humperdinck, Tschaikowski bis zur Moderne, zum Beispiel „Let it snow“. Das Gemeindebüro und der Pfarrer Christoph Rymatzki laden alle herzlich ein, das Adventskonzert gemeinsam zu genießen.

Spende an das Frauenhaus

Kathrin Hampel und Helena Bauer vom Frauenhaus Jena e.V. freuen sich über die Spende der Geburtsmedizin, welche die Hebammen Antje Breither und Nina Pollentzke übergeben haben (v.l.n.r) Foto: Michael Szabo / UKJ

Eine gute Tat in der Adventszeit: Diese hat das Team der Klinik für Geburtsmedizin am Universitätsklinikum Jena (UKJ) in Form einer Spende in Höhe von 400 Euro an das Jenaer Frauenhaus e.V. vollbracht. Der Betrag war beim Kuchenbasar am Tag der offenen Tür der Geburtsmedizin im Oktober zusammengekommen und diesen wollten sie nun schnellstmöglich für den guten Zweck einsetzen. Gesagt, getan. Eine Herzensangelegenheit, meint Hebamme Nina Pollentzke: „Wir wollen Frauen in Not helfen und uns war wichtig, dass die Spende direkt in Jena ankommt.“ Gemeinsam mit ihrer Kollegin Antje Breither hat sie stellvertretend für das Team der Geburtsmedizin die Spende übergeben. Ganz konkret werden sogenannte Notfallboxen unterstützt, die nicht nur mit Kleidung, sondern auch Hygieneartikeln gefüllt sind.