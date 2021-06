Werke von Bildhauer Jørgen May in der Saalbahnhofstraße 11-15.

Von Hamstern und Tapeten: Bildhauer Jørgen May stellt in Jena aus

Jena Am heutigen 9. Juni führen Künstler und KuratorInnen über Instagram-Live durch die Ausstellung - Gespräche mit dem Künstler möglich

Das übliche Erleben von Kunst im Raum ist aufgrund der Pandemie immer noch an zahlreiche Bedingungen geknüpft. Wie lässt sich Kunst dennoch öffentlich in Jena erfahrbar machen? Welche Präsentationsformen gibt es, die abseits des digitalen Ausstellungsraumes liegen? Auf diese Fragen reagiert das Kulturkombinat Neue Räume e. V. mit einer Ausstellung im Schaukastenprinzip.

Die Ausstellung Jørgen May – Von Hamstern und Tapeten zeigt Arbeiten des zeitgenössischen Bildhauers Jørgen May in der Ladenfläche der Saalbahnhofstraße 11-15.

Zu sehen sind die Werke Mays nur noch bis zum Freitag, 11. Juni. Gefördert wird diese Ausstellung von Jena Kultur, Carl Zeiss sowie der Liebelt Stiftung (Hamburg).

Führung über Instagram-Live

Am heutigen Mittwoch, 9. Juni, 19 Uhr führen Künstler und KuratorInnen über Instagram-Live https://www.instagram.com/kombinat_neueraeume/ durch die Ausstellung.

Persönliche Gespräche mit dem Künstler möglich

Fragen an den Künstler? Lust auf ein persönliches Treffen? Zeit-Slots für Gespräche mit Jørgen May können über Doodle gebucht werden:

Donnerstag, 10. Juni https://doodle.com/poll/fsue6bqukep2hpzs

Freitag, 11. Juni https://doodle.com/poll/gcgf5c2imxt5rgwx?utm