Von hochkarätigen Jenaer Künstlern gelernt: Schönheit des Lebens im Bild

Jena. Die Jenaerin Andrea Eisenberg zeigt im Jentower-Foyer bis 31. Oktober ihre Bilder

Andrea Eisenberg, Jahrgang 1960, ist im Bildnerisch-Künstlerischen kein heuriger Hase. Sie hatte sich schon 1973 einem Zeichenzirkel angeschlossen, studierte von 1983 bis 1988 ohne Abschluss im Fach Bühnenbild an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Bühnenbild, das sei wohl doch nicht so ihre Sache gewesen, so resümiert sie.

Das Zeichnen sei für sie „Hobby und Passion“ geblieben, wie Andrea Eisenberg sagt. Ein Ausschnitt aus ihrem Schaffen ist jetzt anhand von 27 Bildern zu sehen im Foyer des Jentowers.

Andrea Eisenberg zeigt in der kleinen Schau Tempera- und in der Überzahl Aquarell-Bilder – viele Porträts, Aktdarstellungen, Stillleben und Landschaften. Im Gespräch sucht sie nach gedanklichen Klammern, nach „Überschriften“ zu ihrem Schaffen: „Farben, Form: Lebensfreude“ oder „Schönheit des Lebens“ oder „Schönheit im Bild“. Dankbar sei sie, dass sie beim Begründer der Künstlerischen Abenschule Jena, beim Maler Einhard Hopfe Zeichenunterricht nehmen durfte, aber seit 1995 auch bei der Künstlerin Astrid Leiterer. Somit habe sie „hochkarätige Lehrer“ an der Seite gehabt.

Die Bilder von Andrea Eisenberg sind bis zum Dienstag, 31. Oktober im Foyer des Jentowers zu sehen.