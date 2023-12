Von Jena-Paradies nach Jena-Göschwitz: Mit dem Intercity wird es teuer

Jena Die Eisenbahn kann eine schnelle Alternative für eine innerstädtische Fahrt sein: Der Intercity macht aber fast dem Taxi Konkurrenz.

Die Straßenbahn verpasst und als Alternative in den Zug? Bei der innerstädtischen Fahrt in Jena vom Bahnhalt Paradies nach Göschwitz kann die Eisenbahn schon einmal eine sehr gute Alternative sein. Die Fahrt dauert mit den Zügen von Abellio und der Erfurter Bahn nicht nur kürzer als mit der Straßenbahn, sie ist auch zum städtischen Nahverkehrspreis zu haben. Der Tarifverbund Mittelthüringen (VMT) macht es möglich.

Vom Westbahnhof bis Göschwitz ist die Reise im Intercity mit einer Fahrkarte für die Tarifzone 30 möglich und kostet einen Erwachsenen 2,50 Euro. Doch für die neuen Fernzüge auf der Saalbahn gilt anders als auf der Mitte-Deutschland-Schiene nicht das Nahverkehrsticket als Fahrschein.

Ob nach Göschwitz oder Saalfeld: Der Sparpreis ist gleich hoch

Aber wie hoch sind die Preise im Doppelstock-Intercity, der fortan fünfmal täglich je Richtung auf der Saalbahn fährt? Eine Tarifauskunft bei der Deutschen Bahn ergibt, dass die Fahrt vom Stadtzentrum bis nach Göschwitz regulär 15,30 Euro kosten soll. Immerhin etwas günstiger als mit dem Taxi. Im Supersparpreis bei Zugbindung ist das Ticket für den Intercity für 9,90 Euro erhältlich – wohlgemerkt für eine nur fünfminütige Fahrt.

Geradezu ein Schnäppchen dagegen ist, wer weiter mit dem Zug fahren möchte. Ebenfalls für 9,90 Euro kommen Reisende bis nach Saalfeld. Wer ein paar Tage im voraus sucht, findet auch Fahrkarten bis nach Karlsruhe, die 16,90 Euro kosten. Die Reise über Nürnberg und Stuttgart bis Karlsruhe dauert zwar fast sechs Stunden, hat aber den Vorteil, dass sie ohne Umstieg zu absolvieren ist.

Fünf Züge pro Tag und Richtung unterwegs

Der neue Intercity fährt in Jena in Richtung Nürnberg täglich von 8.56 Uhr bis 16.56 aller zwei Stunden im Paradiesbahnhof und um 9.01 Uhr bis 17.01 Uhr aller zwei Stunden in Jena-Göschwitz ab. Für Fahrten nach Leipzig hält der IC ab 12.55 Uhr bis 20.55 Uhr aller zwei Stunden in Göschwitz. Abfahrt in Jena-Paradies ist jeweils sieben Minuten später.

Rückkehr des Fernverkehrs im Takt auf die Saalbahn: Bündnis begrüßt die Züge

Neue Straßenbahn in Jena auf Jungfernfahrt: Warum sie zunächst selten Fahrgäste mitnimmt