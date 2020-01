Von Schülern der Grundschule Stiebritz wurde ein Kinderbuch verfasst

Die Mädchen und Jungen der Klasse 4 um Klassenlehrerin Monika von der Gönna haben seit September 2019 zusammen mit dem Kinderbuchautor Rolf Barth, dem Clown, Komiker und Zauberkünstler Schauspieler Sven Pawlitschko, alias Herr Wolke, und dem Illustrator und Grafiker Dirk Trageser ein Kinderbuch entwickelt.

Stiebritzer Schüler sind stolz auf ihr Buch

Das Buch heißt „Hamulandi will nach Hause“. Es hat 24 Seiten. Hamulandi ist ein Außerirdischer, ein grünes Wesen, eine Fantasie-Gestalt. Und um den Hamulandi dreht sich die Geschichte.

„Wenn ich bei der heutigen Präsentation des Buches die Augen der Kinder gesehen habe, konnte man schon eine Portion Stolz erkennen“, sagte Rolf Barth. 100 Bücher sind gedruckt worden. Vor acht Tagen kamen sie aus der Druckerei in der Nähe von Frankfurt am Main. Die 22 Grundschüler, die am Projekt mitgearbeitet haben, bekamen jeweils ein Frei-Exemplar. Die anderen 80 Bücher sind im Sekretariat der Grundschule hinterlegt.

„Zum Schulfest werden die Schüler einen eigenen Stand haben, um die anderen Bücher auch noch zu verkaufen“; sagte Jessika Bechler vom Jenaer Verein Lese-Zeichen. Sie hatte die Idee für das Projekt „Landkultur“. Das Projekt erstreckt sich über drei Jahre. Finanziell unterstützt wird es vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung. 80 000 Euro stehen für die Zeit von Sommer 2019 bis Sommer 2022 bereit.

„Wir sind jetzt auf der Suche nach einer weiteren Schule. Einzige Voraussetzung, die Schule muss im ländlichen Raum beheimatet sein“, sagte Bechler. Aktuell hat sich die Schule in Milda beworben.

Bis zum 30. April nimmt Bechler weitere Bewerbungen entgegen unter der Mailadresse info@lesezeichen-ev.de.