Von wegen Kantine: Jenoptik eröffnet ein Restaurant für die Belegschaft

Jena. 11,9 Millionen Euro hat der Konzern im Gewerbegebiet Jena-Göschwitz investiert.

Suppen, Salate, Dessert, Gerichte mit und ohne Fleisch und vieles andere mehr: „Lichtblick“ heißt das neue Restaurant für die Belegschaft von Jenoptik. Wo einst das Jencasino von Dussmann zu finden war, entstand nach dem Spatenstich im Juni 2021 ein moderner Bau mit Verpflegungs-, Meetings- und Pausenangeboten. 11,9 Millionen Euro hat der Konzern im Gewerbegebiet Göschwitz investiert. Bewirtschaftet wird das Restaurant mit seinen 2100 Quadratmetern auf zwei Etagen von dem Mannheimer Contract-Caterer „Genuss & Harmonie“, einem Unternehmen, das sein Geschäft vor allem mit Betriebs- und Seniorengastronomie macht. 16 Mitarbeiter sind vor Ort beschäftigt.

„Mehr Licht“ heißt es im neuen Mitarbeiterrestaurant. Foto: Thorsten Büker

Auch wenn die Bauzeit um etwa drei Monate über dem Plan liege, seien die Investitionskosten eingehalten worden, sagte eine Sprecherin. Die Feier am Freitag fand in einem kleinen Rahmen statt: mit Vertretern der Stadt, der Bauleitung, dem Planungsbüro IGB aus Weimar und natürlich Mitgliedern des Vorstandes und den Mitarbeitern. Sie wurden von Julian Winkelhofer, bei Jenoptik zuständig für das Immobilienmanagement, durch den Bau geführt.

Herzstück des neuen Restaurants ist der Speisesaal mit seinen hohen Decken, hellen Möbeln und etwa 300 Sitzplätzen. Er wird auf einer Seite durch eine Kaffeebar abgegrenzt, auf der anderen Seite ist die klassische Essensausgabe zu finden. Lounge und ein Konferenzraum sind in der zweiten Etage. Am kommenden Montag startet der Betrieb. Jenoptik beschäftigt in Jena rund 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das Auge isst mit: selbst gemachte Powerriegel. Foto: Thorsten Büker

Das neue Restaurant entstand an gleicher Stelle des alten Jencasinos, das nach dem Rückzug von Dussmann im Sommer 2020 abgerissen wurde. Jenoptik hatte das Grundstück erworben und die Planungen für den Neubau ausgearbeitet sowie den Baugrund vorbereitet. Die Zukunftsorientierung des Konzerns soll sich unter anderem in der Verwendung moderner Materialien niederschlagen, zum Beispiel Alubond- und Glasfassaden oder Metallgitter als Sichtschutz. Das Thema „More Light“ wird mit der Fassade aufgenommen, die tagsüber Lichtreflexionen erzeugt und bei Dunkelheit mit den Unternehmensfarben inszeniert werden kann.

Für den Namen „Lichtblick“ haben sich die Mitarbeiter übrigens in einem Namenswettbewerb entschieden. Die Jenoptiker sind auch die einzigen, die das Restaurant nutzen können. Schon aus Sicherheitsgründen stehe es – im Gegensatz zum Jencasino – Dritten nicht zur Verfügung, hieß es am Freitag.