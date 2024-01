Von Yoga bis Fasching: Das ist los in Jena

Am 5. Februar findet der Faschingsumzug in Winzerla statt. Erwartet werden 800 Menschen.

Polizei präsentiert sich in der Goethe-Galerie

Die Landespolizeiinspektion beteiligt sich am Samstag am Familientag in der Goethe-Galerie. Diesmal können von 10 bis 20 Uhr Ausrüstung und Fahrzeuge der Thüringer Polizei live erkundet werden, und die Einstellungsberater geben Tipps zu Karrieremöglichkeiten. Darüber hinaus sind Kriminalisten, Streifendienstbeamte, polizeiliche Einsatztrainer sowie Auszubildende des Bildungszentrums der Thüringer Polizei in Meiningen vor Ort, womit für jede Frage Jobinteressierter zum polizeilichen Alltag eine praxisnahe Beantwortung sichergestellt ist. Für die jüngeren Besucher gibt es Bastelaktionen. Auch ein Besuch von Chase von den Fellfreunden der Adventure Bay ist geplant.

Yoga und Englischkurse für Senioren

Am 8. Januar starten neue Englischkurse im DRK-Seniorenbegegnungszentrum Lobeda, Ernst-Schneller-Straße 10. Montags um 13.30 Uhr gibt es einen Kurs für Wiedereinsteiger und um 14.45 Uhr einen Kurs für Fortgeschrittene. Am 10. Januar, 9 Uhr, startet im DRK-Seniorenbegegnungszentrum ein neuer Yoga-Kurs speziell für Seniorinnen und Senioren. Denn auch Menschen im Rentenalter sowie mit Bewegungseinschränkungen oder chronischen Schmerzen können einfühlsam und rücksichtsvoll an Yoga herangeführt werden. Übungen im Sitzen, Liegen oder auf dem Stuhl, Atemübungen und Meditationen sind zu jeder Zeit möglich. Die Yogapraxis kann an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Informationen und Anmeldung unter Telefon (03641) 33 46 14 oder E-Mail ulrike.wichler@drk-jena.de.

Faschingsumzug in Winzerla

Der Höhepunkt naht: Im Februar findet der Faschingsumzug in Winzerla statt. Diesmal schon am 5. Februar ab 10 Uhr auf dem Parkplatz von Rewe. Die Abschlussveranstaltung wird gegen 11.30 Uhr auf dem Marktplatz in Winzerla stattfinden. Es ist der einzige Faschingsumzug in Jena. Er wird von der Europaschule „Friedrich Schiller“ vorbereitet. Schulen und Kindergärten aus Winzerla nehmen daran teil. Erwartet werden etwa 800 Teilnehmer.