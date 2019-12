Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vor Silvester mächtig was los im Zeiss-Planetarium

Das Jenaer Planetarium ist auch 2019 die mit Abstand meistbesuchte Jenaer Sehenswürdigkeit. Die zuletzt als Rekord vermeldete Jahresbesucherzahl von 141.000 Gästen wird 2019 mit Sicherheit überschritten. So war am Sonntagnachmittag aus dem Sternentheater zu erfahren. Insgesamt sechs Shows standen allein an diesem Tag auf dem Programm, wobei das Familienprogramm „Der Mond“ besonders gut lief; Schlangen bildeten sich an den Kassen. Und auch an den beiden letzten Tagen des Jahres können die Jenaer nach den Sternen schauen.

Um die Erweiterungspläne hatte es im zu Ende gehenden Jahr einige Aufregung gegeben. Das Planungsverfahren für einen Erweiterungsbau mit Hotel wurde von der Stadt vorerst eingestellt, da sich Konflikte mit Denkmalschutz und Nachbarn verstärkten.