Vorbereitung für Eichplatzbebauung in Jena

Jena. Leitungen in der Jenaer Johannisstraße werden umverlegt – Radfahrer gebeten abzusteigen

Im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung des Eichplatzes setzt der Zweckverband Jenawasser am Dienstag, 4. Oktober, die Umverlegung von Abwasserkanälen und Trinkwasserleitungen fort. Gearbeitet wird diesmal in der Johannisstraße. Bereits letztes Jahr waren in der Kollegiengasse und Anfang dieses Jahres entlang der Fassade der Neuen Mitte Teile der Abwasserkanäle umverlegt worden. Gearbeitet wird in der Johannisstraße zwischen dem Abzweig Jenergasse und dem Haus Nummer 21, Café „Eden“.

Der Zweckverband erneuert dort eine Kanalhaltung des vorhandenen Mischwasserkanals und verlegt einen Teilabschnitt der vorhandenen Trinkwasserleitung um. Die Arbeiten sollen bis zum 15. November abgeschlossen sein, um Aufbau und Durchführung des ab Ende November geplanten Weihnachtsmarktes nicht zu beeinträchtigen. Für die Dauer der Arbeiten muss im genannten Bereich ein etwa 30 Meter langer Abschnitt der Johannisstraße gesperrt werden. Auch werden Flächen im östlichen Teil der Johannisstraße für die Baustelleneinrichtung benötigt. Der Fußgängerverkehr wird am Baufeld vorbei geleitet. So bleiben die anliegenden Geschäfte und Gastronomiebetriebe für ihre Kunden erreichbar und der Anlieferverkehr kann gewährleistet werden.

Radler werden gebeten, ihre Fahrräder im genannten Bereich zu schieben. Zur Baufeldfreimachung für die Eichplatzentwicklung planen die Stadtwerke-Unternehmen im kommenden Jahr weitere Maßnahmen. So müssen vorhandene Fernwärme-, Elektro- und IT-Trassen aus dem Eichplatz herausgelegt und neu trassiert werden. Der Zweckverband Jenawasser bittet für die Einschränkungen um Verständnis.