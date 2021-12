Vorfreude auf Sommernacht rund um Dornburgs Schlösser

2022 soll es wieder eine Dornburger Schlössernacht geben. Am 20. August mit dabei sind The String Company, die "Octavians", die Gruppe "Tango Misterio" und das Stelzentheater "Art Tremondo" (Foto).

Dornburg. Einmal ist sie komplett ausgefallen, ein zweites Mal gab es nur ein Konzertwochenende. 2022 soll die Dornburger Schlössernacht wieder als rauschendes Fest gefeiert werden.

Nichts ist besser geeignet, schönen Tagträumen nachzuhängen, als ein trüber Dezembertag. Wie wäre es mit Tangoklängen vor der Kulisse eines alten Schlosses, romantischen Lauten-Melodien aus der Renaissance, die über eine Wiese wehen, oder swingenden Rhythmen unter dichten Baumkronen, die direkt aus New Orleans zu kommen scheinen? Das alles soll zu erleben sein bei der Dornburger Schlössernacht am 20. August 2022.

Die weitläufigen Gartenanlagen der Dornburger Schlösser hoch über der Saale sollen an jenem August-Sonnabend wieder Treffpunkt für Kultur-und Musikfreunde aus nah und fern sein. „Wir sind überglücklich, dass sich unsere Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten jetzt entschieden hat, im kommenden Jahr wieder eine Schlössernacht zu veranstalten“, sagt Fanny Rödenbeck, die Verwalterin der Dornburger Schlosser. „Das gibt uns und den vielen Stammgästen der beliebten Veranstaltung die Chance, sich schon jetzt auf etwas Schönes im nächsten Sommer zu freuen“, ergänzt sie. Denn optimistische Ausblicke hätten wir alle nötig, findet sie.

2020 war die Schlössernacht mit einem Dutzend Wandelkonzerten an verschiedenen Plätzen rund um die Schlösser coronabedingt komplett abgesagt worden. Auch in diesem Sommer hatte man die Veranstaltung, zu der normalerweise mehr als 1500 Gäste kommen, ausfallen lassen müssen. Allerdings wurde als Ersatz unter dem Titel „Dornburger Sommerklänge“ zu einem bunten Konzertwochenende Ende August eingeladen. „Dabei haben wir beobachtet, dass zahlreiche Gäste gleich bei mehreren Konzerten anwesend waren. Offenbar ist es die musikalische Vielfalt, die unserer Schlössernacht so anziehend macht“, sagt Rödenbeck.

Zwar seien noch nicht alle Verträge mit Künstlern und Bands unter Dach und Fach, aber sie habe schon einige Zusagen für August 2022 erhalten: Mit den „Octavians“ aus Jena, der String Company aus Erfurt und Viola Michaelis aus Weimar mit ihrer Swing Dance Band ist die Thüringer Künstlerszene gut vertreten in Dornburg. „Dazu kommen iranische Musiker, Klezmermusik und ein Renaissance-Ensemble.“ Die Musiker von Hüsch! aus Ilmenau und dem Saaleland sollen an jenem Abend erfrischenden deutschen Folk beisteuern. „Auch optisch wird den Gästen bei der Schlössernacht 2022 einiges geboten“, verspricht Fanny Rödenbeck. Dafür sorgen das Stelzentheater „Art Tremondo“, eine Schwarzlicht- und Feuershow sowie ein Feuerwerk, das um Mitternacht das Saaletal verzaubern soll. Zusammen mit den vielfältigen gastronomischen Offerten regionaler Anbieter soll die Schlössernacht den hoffentlich zahlreichen Besuchern Genüsse für alle Sinne bieten. „Wir hoffen darauf, dass die Pandemie bis zum Sommer soweit zurückgedrängt ist, dass wir ein unbeschwertes Fest feiern können. Wir sind aber auch vorbereitet, wenn Abstands-, 2G oder 3G-Regeln gelten“, erklärte Rödenbeck. Von solchen Regelungen, die auch in diesem Jahr schon galten, hätten sich die Dornburg-Besucher nicht abschrecken lassen.

Mehr als 15.500 Gäste statteten den Museums-Schlössern in dieser Saison, die nicht im April, sondern erst Mitte Juni starten konnte, einen Besuch ab. „In den Sommermonaten hatten wir viel mehr Gäste als sonst“, sagte Rödenbeck. Dass Dornburg Außenstandort der Buga in Erfurt war, habe einen messbaren Effekt erzielt. Dabei werden die Besucher, die nur wegen eines kostenlosen Spazierganges durch die Schlossgärten kommen, gar nicht erfasst.

Rödenbeck hofft, dass die Bekanntheit der Dornburger Schlösser gewachsen ist und ihnen auch 2022 zugute kommt. Dafür ist sie mit ihrem Team schon jetzt am Planen von Konzerten und Veranstaltungen, beispielsweise zum Jubiläum „100 Jahre Museen in Dornburg“, das im Oktober begangen wird.

Karten für die Dornburger Schlössernacht 2022 über die Vorverkaufsstellen des Ticketshop Thüringen sowie unter www.ticketshop-thueringen.de