Vorsicht vor „büschn Wind“

Katja Dörn über Sturmwarnungen und Baumfällungen.

Am Mittwochmorgen ploppte die Warnung in der Nina-App auf: Warnung vor Sturmböen! In der Nacht zu Donnerstag soll es turbulent werden mit orkanartigen Böen. Norddeutschen wird ja gern nachgesagt, sie hielten das „fürn büschn Wind“. Schließlich regnet es auch erst, wenn die Heringe auf Augenhöhe vorbeischwimmen.

Aber Respekt vor den beiden Orkantiefs dürften im hohen Norden doch einige haben, zumal sich die Sturmflut in Hamburg vor genau 60 Jahren ereignete. Der Mensch steht eben nie über der Natur, selbst wenn er Deiche erhöht und weitere Vorsichtsmaßnahmen ergreift.

Bis Donnerstagabend werden sicherlich auch hierzulande Bäume umknicken (und Schlimmeres hoffentlich ausbleiben). Da erscheint es doch kurios, wenn einerseits der Mensch Hand an eine Linde legt für eine Baustelle und die städtische Aufsicht berechtigterweise um Ersatz drängt. Und andererseits fegt’s mal wieder mächtige Stämme in den Wäldern um. Ja, liebe Natur, wurde da die Baumschutzverordnung ignoriert?

Aber mal ernsthaft, wichtig ist, dass alle sicher sind. Achten Sie auf sich, selbst wenn sich der Aufenthalt im Freien für viele auf den Weg zur Arbeit nicht vermeiden lässt. Parks sind zu vermeiden, die Stiftung Schlösser und Gärten sperrt daher auch bis Sonnabend den Dornburger Schlosspark.

