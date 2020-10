Vorträge in Camburg über alte Kriege und neue Krieger

Das Stadtmuseum in Camburg und der dortige Heimat- und Geschichtsverein haben im Oktober wieder zwei interessante Vorträge auf dem Programm, die sich spannenden Themen von bestechender Aktualität widmen.

Am Dienstag, 6. Oktober, 19.30 Uhr, ist Gerd Fesser, profunder Kenner der deutschen Geschichte zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert, zu Gast im Stadtmuseum. Der in Apolda heimische Historiker beleuchtet in seinem Vortrag den vor 150 Jahren entfesselten Krieg zwischen Frankreich und dem Norddeutschen Bund unter preußischer Führung.

Am Ende dieses Krieges stand die Gründung des Deutschen Kaiserreiches. Mit den gezahlten Reparationen wurden im gesamten Reich Infrastrukturmaßnahmen finanziert – der Beginn der Gründerzeit. Doch der Krieg belastete auch das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich bis weit ins 20. Jahrhundert hinein und prägte den Begriff der Erbfeindschaft.

Um Anmeldung im Museum wird gebeten telefonisch unter 036421/22188 oder per E-Mail an museum.camburg@gmail.com.

Völkische Landnahme ganz im Stillen

Das gilt auch für den Vortrag am Montag, 12. Oktober, 19.30 Uhr, mit dem Journalisten und Autor Andreas Speit. Er hat seit Jahren die Siedlungsbewegung junger Rechtsextremer auf dem Land beobachtet. In seinem Vortrag „Völkische Landnahme. Alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos“ beschreibt er das in der Öffentlichkeit kaum bekannte Phänomen.

Seit Jahren siedeln sich junge Rechtsextreme bewusst in ländlichen Regionen an, um dort generationsübergreifend „nationale Graswurzelarbeit“ zu betreiben. Dieser unauffällige Aktionismus ist gegen die moderne und liberale Gesellschaft der Großstädte gerichtet, es herrschen alte Geschlechterbilder und autoritäre Erziehungsmuster vor. Die rechten Aussteiger betreiben ökologische Landwirtschaft, pflegen altes Handwerk und nationales Brauchtum, organisieren Landkaufgruppen und eigene Wirtschaftsnetzwerke, die bundesweit agieren. Sie bringen sich in örtlichen Vereinen ein und gehen in die lokale Politik, um Umweltschutz mit „Volksschutz“ zu verbinden und eine angebliche „Überfremdung“ zu verhindern.

Andreas Speit zeigt die historischen Wurzeln und aktuellen Vernetzungen der „rechten Ökos“ auf, die bis in die Parlamente reichen. Dabei wird deutlich: Hier handelt es sich um eine unterschätzte Gefahr. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung und Mobit organisiert.