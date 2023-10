Vortrag für Jenaer Senioren: Gesund älter werden

Jena. „Gesund älter werden: Was Prävention und Beratung dazu beitragen können“: ein Vortrag in Jena-Winzerla

„Gesund älter werden: Was Prävention und Beratung dazu beitragen können“: Zu diesem Thema gibt es im Rahmen der Reihe „Älter werden – Zukunft gestalten“ am 2. November einen Vortrag in Jena-Winzerla. Es geht dabei um gesunde Ernährung, Bewegung, aber auch um mentales Wohlbefinden. Die Referenten der Agethur geben Tipps und Anleitungen, wie dies gelingen kann. An der kostenlosen Veranstaltung können Menschen im Ruhestand, Angehörige und generell alle Interessierten jedes Alters teilnehmen. Um Anmeldung wird gebeten.

Donnerstag, 2. November, 15-17.30 Uhr, Anna-Siemsen-Str. 29 in Winzerla; Anmeldung: EEBT e.meitz-spielmann@eebt.de, Telefon 0162 320 75 66 oder Telefon 03641/3100092