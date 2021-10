Vortrag in Großlöbichau: Schöpferkraft und Menschenwerk

Großlöbichau. Vortrag und Gespräch über Licht und Schatten in der Kunst in der Kirche Großlöbichau

Schöpferkraft und Menschenwerk. Licht und Schatten in der Kunst sind das Thema eines Vortrags mit Gespräch, den Angelika Steinmetz-Oppelland in der Kirche von Großlöbichau hält. Der Abend flankiert die Ausstellung der Solar-Porträts von Rubén Salgado Escudero, die derzeit in der Kirche gezeigt wird.

Bei diesen fast magischen Fotos sind Solarlampen die einzigen Lichtquellen. Erst das Wechselspiel von Licht und Schatten erschafft eine sichtbare Welt. Es ist deshalb nicht nur für die Fotografie, sondern für die Kunst überhaupt von fundamentaler Bedeutung.

Die Kunsthistorikerin Angelika Steinmetz-Oppelland geht diesem Zusammenhang anhand von Beispielen nach. Moderiert wird der Abend von Peter Fauser. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Es gelten die allgemein üblichen Abstands- und Schutzregeln.

Sonntag, 10. Oktober 2021, 16 Uhr, Einlass: 15 Uhr; Ausstellung bis 28. November; Öffnungszeiten: Sa 13-18 Uhr, und So 11-18 Uhr; Kirche Großlöbichau