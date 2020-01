Vortrag in Jena: Die Bauhausfrauen und ihr Aufbruch in die Moderne

Zum 100. Gründungsgeburtstag des Bauhauses treten immer öfter auch Namen von Bauhaus-Gestalterinnen wie den Weberinnen Gunta Stölzl und Anni Albers oder der Spielzeugdesignerin Alma Buscher hervor. Aber weil der Beitrag der Bauhaus-Frauen zur Entwicklung der Moderne in Kunst und Design lange Jahre ignoriert wurde, fehlen im Gedächtnis der Öffentlichkeit bis heute die schöpferischen Leistungen, Arbeiten und Namen weiterer bedeutender Künstlerinnen und ein großer Teil weiblicher Innovationen und Visionen der Epoche.

Das Stadtmuseum Jena lädt zu einem Abend mit Ulrike Müller, Autorin des Buches „Bauhaus-Frauen“, ein. Sie gibt Einblicke in die Voraussetzungen, die Situation der Frauen am Bauhaus sowie deren Bedeutung für die Moderne und wirft einen kritischen Blick auf den Umgang mit den Frauen an der Schule. Anschließend stellt sie ausgewählte Künstlerinnen vor. Dabei folgt sie den Lebens- und Arbeitsbiografien von den Anfängen am Weimarer Bauhaus bis in die Zeit des Nationalsozialismus.

16. Januar, 19 Uhr, Stadtmuseum; Eintritt inklusive Museumsbesuch: 9 Euro normal, 6 Euro ermäßigt