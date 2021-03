OB Thomas Nitzsche (rechts) verabschiedet am Donnerstag Soldaten, die im Kampf gegen die Pandemie geholfen haben.

Wachablösung: Corona-Soldaten in Jena verabschiedet

Vertreter der Stadt verabschiedeten am Donnerstag die Soldatinnen und Soldaten, die in den vergangenen Monaten in Jena beim Kampf gegen die Pandemie geholfen haben.