Wäldchen am Kahlaer Parnitzberg muss weichen

Entlang des Lutherweges am Parnitzberg in Kahla werden derzeit an die 300 Bäume herabgeschnitten.

Wer auf den Spuren des Reformators schreitet, wird im südlichen Saaletal am Parnitzberg in Kahla entlang geleitet. Baumfreund Martin Luther hätte wohl wenig erfreut, was an dem ihm gewidmeten Weg passiert. Zahlreiche Bäume werden dort derzeit massiv gestutzt. Die Arbeiten führen auch bei Bürgern zu irritierten bis teils erbosten Reaktionen gegenüber der Stadtverwaltung. Die Aktion muss aber sein, heißt es aus dem Rathaus.