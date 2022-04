„Waffen jetzt!“ – klare Forderung bei Jenaer Ukraine-Demo

Jena. Etwa 300 Menschen hatten sich am 23. April am Jenaer Holzmarkt versammelt, um Waffen für die Ukraine zu fordern.

Das Land stehe mit dem Rücken zur Wand. Wütend schreit ein Teilnehmer der Ukraine-Demonstration am 23. April dem Redner Johannes Schleußner von der SPD-Stadtratsfraktion seine Enttäuschung über das zögerliche Vorgehen der Bundesregierung entgegen. Die Demonstration stand unter dem Motto: „Waffen für die Ukraine“. Etwa 300 Teilnehmer hatten sich auf dem Holzmarkt versammelt – verschiedene Redner traten ans Mikrofon bevor sich der Friedenszug durch die Innenstadt bewegte.

Grundtenor aller ukrainischen Redner: Die Ukraine benötigt schwerere Waffen, um sich zu verteidigen und „die Besatzer zu vertreiben“, wie es Valerii Shkuropat ausdrückte. Aktivistin Oleksandra, die in Deutschland aufgewachsen ist, aber sowohl ukrainische als auch russische Wurzeln hat, erklärte: „Russische Soldaten lachen über eure Diplomatie“. Waffen seien nicht das Böse, sie seien Instrumente, die vom Bösen missbraucht werden. Waffen könnten ebenso Frieden und Freiheit für die Ukraine bringen. Außerdem erinnerte sie daran, dass Länder wie der Jemen, Äthiopien und Ägypten abhängig seien von den Getreidelieferungen aus der Ukraine. Durch Russlands Angriffskrieg komme es zu Nahrungsnotstand und Hungersnöten.

Tatjana Jarosch lebt in Jena, die Ukrainerin konnte einen Teil ihrer Familie in Jena privat bei Helfern unterbringen. Sie übersetzte die Reden für die zum großen Teil ukrainischen Teilnehmer der Demonstration und sagte im Interview: „Ein Diktator hört nicht von allein auf. Wir müssen ihn im Namen des Friedens mit seinen eigenen Mitteln schlagen, und das sind Waffen.“

Auch Ortsteilbürgermeisterin Kathleen Lützkendorf trat ans Mikrofon. Sie machte deutlich, dass Deutschland und die Grünen an der Seite der Ukrainer stehen und dass man in Jena alles tue, damit sich die Geflüchteten hier willkommen und gehört fühlen. Das sei das, was man vor Ort in Jena tun könne.