Waghalsiges Überholmanöver mit rund drei Promille zwischen Weimar und Jena

Jena, Weimarer Land, Weimar, Saale-Holzland Nach diesem gefährlichen und leichtsinnigen Fahrmanöver auf der B7 sucht die Polizei nun weitere Zeugen.

Ein Mann, der später darüber die Polizei informierte, fuhr am Samstag kurz vor 15.30 Uhr auf der B7 von Frankendorf in Richtung Isserstedt. In der Senke zwischen Frankendorf und Hohlstedt näherte sich ein VW mit hoher Geschwindigkeit und fuhr sehr dicht auf, heißt es bei der Polizei. Zu diesem Zeitpunkt befand sich zudem eine Gruppe Motorradfahrer vor dem Fahrzeug des Zeugen. Der 38-Jährige VW-Fahrer setzte trotzdem unvermittelt an einer unübersichtlichen Stelle zum Überholen an und scherte knapp zwischen den Motorrädern wieder ein.

Der VW-Fahrer konnte später in Isserstedt von der Polizei kontrolliert werden. Dabei stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von ca. 3 Promille fest.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, insbesondere nach der Gruppe Motorradfahrern, welche unmittelbar betroffen und eventuell gefährdet gewesen waren. Zeugen, die den Sachverhalt gesehen haben, davon betroffen waren oder anderweitig Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641- 810 oder ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

