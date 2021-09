Kandidatencheck der IHK und der Gwerkschaft Verdi in Jena: Die Bundestagswahl-Direktkandidaten des Wahlkreises 191 Jena-Weimarer Land-Sömmerda redeten am Wochenende über Pflege und Wirtschaft. Heiko Knopf (Grüne), Sascha Schlösser kam in Vertretung von Torben Braga (AfD), Mike Mohring (CDU), Holger Becker (SPD) und Thomas Kemmerich, der für Tim Wagner (FDP) kam.

Wahlpodien in Jena: Einigkeit an der Oberfläche

Jena. Verdi und die IHK luden am Wochenende in Jena die Bundestagswahl-Direktkandidaten zu den Themen Pflege und Wirtschaft

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl wird den Direktkandidaten überall noch einmal auf den Zahn gefühlt. Am Samstag und Sonntag hatten in Jena sowohl die Dienstleister-Gewerkschaft Verdi als auch die Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zum Kandidatencheck des Wahlkreises 191 eingeladen. Am Samstag widmete man sich im Stadtteilzentrum Lisa dem Thema Pflege. Hier sollten die Direktkandidaten Position beziehen, was konkret im Gesundheitswesen verändert werden soll.

Erschienen waren jedoch nur zwei Direktkandidaten: SPD-Bundestagsdirektkandidat Holger Becker und Grünen-Kandidat Heiko Knopf, Robert-Martin Montag von der FDP hatte zunächst in Vertretung von FDP-Direktkandidat Tim Wagner zugesagt, war dann jedoch nicht erschienen, die CDU hatte abgesagt und der Linke-Kandidat Ralph Lenkert schickte Landtagsmitglied Gudrun Lukin in Vertretung. So fehlten in der Pflege-Themenrunde vor allem die Stimmen von CDU und FDP, was zu einer eher harmonischen Diskussion führte. Zwischen Linken, Grünen und SPD herrschte in vielen Punkten Einigkeit.

Alle drei Parteien befürworten die Bürgerversicherung, die eine Aufhebung des dualen Systems zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung im Leistungsbereich der Grundversorgung bedeutet. Im Publikum waren Krankenschwestern und Pflegekräfte vertreten, diese sahen die Abschaffung der Fallpauschale als einen wichtigen Schritt an. Die Fallpauschale habe dazu gefühlt, dass mehr Patienten, in kürzerer Zeit durch die Klinik geschleust werden müssten, sagte Krankenschwester Ellen Ost, die bereits seit 37 Jahren am Universitätsklinikum arbeitet. Auch bei der Abschaffung der Fallpauschale herrschte zwischen den drei anwesenden Podiumsgästen Knopf, Becker und Lukin Einigkeit.

Immer wieder wurde auch das PPR 2.0 von Seiten des fachkundigen Publikums angesprochen. PPR 2.0 ist ein Instrument zur bedarfsgerechten Personalbemessung an Kliniken. Die Linke fordert klar eine solche Personalbemessung, SPD und Grüne sind der Idee gegenüber aufgeschlossen. Fest stand für die drei anwesenden Vertreter der Parteien, man müsse die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern, auch um mehr Pflegekräfte zu gewinnen.

Moderator Roman Roell führte dann am Sonntag durch den Kandidatencheck der IHK. Der Fernsehmoderator, der bereits Boxkämpfe moderierte, sah schon vor der Diskussion, dass es wohl kein K.O. geben werde, allenfalls einen Sieg nach Punkten. Die anwesenden Kandidaten sollten sich zur Wirtschaftspolitik positionieren, dabei ging es vor allem um die Balance zwischen Industrie- und Klimapolitik, den Strukturwandel in der Wirtschaft, die Fachkräfteentwicklung und nicht zuletzt um die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie. Anwesend: Mike Mohring (CDU), Thomas L. Kemmerich in Vertretung für Tim Wagner (FDP), Heiko Knopf (Die Grünen), Holger Becker (SPD) und Sascha Schlösser (AfD) in Vertretung für Torben Braga.

Selbst nach Punkten dürfte es jedoch schwer gewesen sein, einen Sieger aus der Diskussionsrunde zu benennen. Auch hier in vielen Punkten Einigkeit: Alle Kandidaten sahen die Notwendigkeit eines klimabedingten Wandels der Industrie. Die deutsche Industrie müsse eine Vorreiterrolle dabei einnehmen, sagte Holger Becker. Klimaneutralität werde zu einem Wettbewerbsvorteil, so Mike Mohring. Der Staat müsse hier bei der Umstellung der Produktionsprozesse helfen. Lediglich Sascha Schlösser (AfD) erklärte, die AfD wolle „Deutschland nicht zum internationalen Vortänzer machen“, wenn ohnehin keiner mit tanze. Ausnahmslose Einigkeit herrschte bei der Abschaffung der EEG-Umlage.

Mohring sah eine wichtige politische Aufgabe vor allem in der Verbindung zwischen Stadt und Land. Dafür müsse nötige Infrastruktur geschaffen werden. Dadurch könne auch der gesellschaftliche Zusammenhalt wieder gestärkt werden. Die Ursache für den Fachkräftemangel sahen alle Podiumsteilnehmer zunächst in der Demografie, doch auch in der Bildungslandschaft. Holger Becker erklärte, Deutschland sei schon immer ein Einwanderungsland gewesen. Es brauche legale Arbeitsmigration, so Becker. In Thüringen gebe es eine zweistellige Schulabbrecherquote, erklärte Mohring und 5000 arbeitslose Jugendliche. Dieses Potenzial müsse gehoben werden.