Wanderfreunde Kahla auf Tour zu Planeten in Tautenburg

Kahla. Kahlaer Wanderer erkunden Gegend um Tautenburg

Die Wandergruppe aus Kahla will bei ihrer nächsten Tour hoch hinaus. Die Wanderfreunde wollen auf eine große Reise durch unsere Galaxie gehen und werden dazu am kommenden Sonnabend, 2. Oktober, nach Tautenburg aufbrechen. Der dortige etwa acht Kilometer lange „Planetenpfad“ ist ihr Ziel. In Tautenburg ist nach dem Rundkurs eine Mittagseinkehr vorgesehen. Die Strecke ist leicht zu begehen.

Treffpunkt: Samstag, 2. Oktober, 8.10 Uhr, am Bahnhof Kahla oder für die Wanderfreunde aus dem Raum Jena: 8.45 Uhr auf dem Seidelparkplatz. Anmeldung werden bis Mittwoch, 29. September, 20 Uhr, bei Familie Bachmann unter der Telefonnummer 036424 /51637 erbeten.

