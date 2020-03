Wandern liegt im Trend und ist klimafreundlich

Rund ums Wandern in Thüringen geht es am kommenden Samstag, 7. März, im Lobedaer Bärensaal. Dieses Mal aber weniger praktisch als vielmehr rückblickend und vorausschauend. Denn die Delegierten des Thüringer Wanderverbandes treffen sich zu ihrer Jahresversammlung mit ihrer Präsidentin Christine Lieberknecht. Wir sprachen mit der von 2009 bis 2014 regierenden Thüringer Ministerpräsidentin.

Frau Lieberknecht, wie ist es Ihnen ergangen, seitdem Sie nicht mehr Regierungschefin sind?

Ich kann da nur sagen: gut. Ich konnte mich mehr um meine Familie kümmern und bin zurzeit auch gerade wieder eingebunden in die Betreuung meiner Enkel, was mir viel Spaß macht.

Und die Politik in Thüringen?

Da habe ich mich weitgehend zurückgezogen. Ich bekleide keine politischen Ämter mehr. Nur noch das Amt der stellvertretenden Bundesvorsitzenden des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU habe ich behalten. Und weil mir das Wandern so sehr am Herzen liegt, bin ich Präsidentin des Thüringer Wanderverbandes geblieben.

War das auch so während Ihrer Zeit als Ministerpräsidenten?

Ja, ich hatte 2009, als ich in jenes Amt kam, dem Wanderverband angeboten, die Präsidentschaft abzugeben oder ruhen zu lassen. Der Verband wollte aber, dass ich weitermache. Dank der guten Unterstützung meines Vorstandes hat das auch bestens funktioniert.

Hatten Sie nun seit 2014 wieder mehr Zeit fürs Wandern?

Ich konnte mich wieder mehr in die Verbandsarbeit einbringen und selbst wieder öfter wandern.

Wie oft gehen Sie denn wandern?

Das ist unterschiedlich. Einmal in der Woche oder auch alle zwei Woche mal. Es gibt kurze Wegstrecken und auch längere wie etwa im November, wo ich auf der 1358 Kilometer langen Wanderroute der deutschen Einheit ein gutes Stück mitgelaufen bin. Eine sehr beeindruckende und empfehlenswerte Tour. Ebenso wie die Domwanderung zwischen Bamberg und Fulda, auf der ich im Vorjahr unterwegs gewesen bin.

Haben Sie auch Wandererfahrungen in und um Jena?

Durchaus. Ich kenne den Jenzig, den Fuchsturm, die Saale-Horizontale, den Landgrafen und die Schlachtfelder, die schöne Waldgegend um den Forstturm, aber auch die herrlichen Wanderwege um Tautenburg. Das bin ich alles damals abgelaufen, als ich an der Jenaer Universität Theologie studiert hatte.

Wie schätzen Sie den Zustand der Wanderwege in Jena und Thüringen ein?

Pro Jahr stehen im Thüringer Landeshaushalt immerhin zwei Millionen Euro für die Verbesserung der gut 16.000 Kilometer Wanderwege zur Verfügung. Wir müssen uns aber auch im Klaren darüber sein, dass das riesige Netz an Wanderwegen nicht im Ganzen auf Dauer erhaltbar ist. Deshalb gilt auch hier: Weniger ist manchmal mehr. Das bedeutet: Konzentration auf wichtige Wanderwege. Die müssen erhalten und ausgebaut werden. Da ist Jena ja auf einem sehr guten Weg und hat mit der Abteilung Stadtforst auch eine wunderbare Einrichtung.

Wie groß ist der Wanderverband, und wie steht es um seine Zukunft?

Wir vereinen derzeit 8200 Mitglieder. Natürlich müssen wir auch mehr junge Leute fürs Wandern begeistern. Da sind wir ja bisher gar nicht so schlecht, bieten unter anderem Geocaching und Mountainbike-Wandern an. Ich denke, wir sind auch sehr nahe dran am Engagement der jungen Leute von „Friday for Future“ für den Klimaschutz. Schließlich liegt Wandern nicht nur im Trend, sondern ist ganz besonders klimafreundlich, was die Vermeidung von Kohlendioxid betrifft.