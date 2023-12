Wann werden die Tonnen über die Feiertage in Jena geleert?

Jena Überblick über die Abfallentsorgung sowie geänderte Öffnungszeiten von Tauschhaus und Servicebüro im Dezember.

Bedingt durch die Feiertage kommt es zu Verschiebungen der Termine für die Entsorgung der Abfälle im Dezember 2023, teil die Stadt mit. Am 1. Weihnachtsfeiertag wird die Entsorgung vorgezogen: Die Leerungen von Montag, 25. Dezember, erfolgen am Samstag, 23. Dezember.

Ab dem 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, verschieben sich die Entsorgungen jeweils auf den nachfolgenden Werktag: von Dienstag, 26., auf Mittwoch, 27. Dezember; von Mittwoch, 27., auf Donnerstag, 28. Dezember; von Donnerstag, 28., auf Freitag, 29. Dezember; sowie von Freitag, 29., auf Samstag, 30. Dezember.

Ab dem 1. Januar 2024 verschieben sich die Entsorgungen auf den nachfolgenden Werktag: Montag, 1. Januar 2024, auf Dienstag, 2. Januar 2024; von Dienstag, 2., auf Mittwoch, 3. Januar; von Mittwoch, 3., auf Donnerstag, 4. Januar; von Donnerstag, 4., auf Freitag, 5. Januar; sowie von Freitag, 5., auf Samstag, 6. Januar.

Entsorgung von Weihnachtsbäumen im Januar 2024

Weihnachtsbäume werden per Sondertour vom 15. Januar bis zum 19. Januar 2024 abgeholt. Die abgeputzten Bäume sind am Behälterstandplatz am 15. Januar 2024 bis 6 Uhr mit maximaler Länge bis 1,50 Meter bereitzustellen (gegebenenfalls kürzen!). Eine spätere Entsorgung kann nur an den jeweiligen Entsorgungstagen der regulären Biomüllabfuhr erfolgen.

Geänderte Öffnungszeiten beim Tauschhaus 2.0 des Kommunalservice Jena und beim Servicebüro

Das Tauschhaus 2.0, Löbstedter Straße 68, kann krankheitsbedingt in der Woche vom 18. bis 22. Dezember lediglich von 10 bis 15 Uhr geöffnet werden. Zwischen den Feiertagen, vom 27. bis 29. Dezember, bleibt das Tauschhaus geschlossen.

Das Servicebüro in der Saalstraße 9 bleibt betriebsbedingt zwischen den Feiertagen, 27. bis 29. Dezember, geschlossen. Ab 2. Januar 2024 sind beide Einrichtungen dann wieder regulär geöffnet.