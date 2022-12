Warm werden in Milda mit den Kahlaer Gospel Singers

Milda/Kahla. Mitreißendes Konzert in der besonderen Kirche von Milda

Ein Adventskonzert geben die Gospel Singers aus Kahla am Freitag, 16. Dezember, in der Mildaer Kirche St. Jakob. Unter dem Motto „Gospeladvent“ werden die Frauen und Männer die Besucher mit weihnachtlichen Klängen verzaubern. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

Die Gospel-Singers sind seit 2011 in der Region um Kahla mit Konzerten unterwegs. Sangesfreudige Männer und Frauen aus der Region musizieren gemeinsam, am Freitag unter Leitung von Sandra Große. Die mitreißenden Stücke lassen niemanden stillsitzen, so dass die kalte Kirche den Zuschauern keine Probleme bereiten wird. Zum Aufwärmen gibt es außerdem Glühwein und warme Getränke.

Die Kirche St. Jakob in Milda ist romanischen Ursprungs. Ihre Ursprünge gehen ins 11. Jahrhundert zurück. Zusammen mit einer über einen Meter starken Mauer bildet die Wehrkirche eine mittelalterliche Wehranlage, wie sie in der Region einzigartig ist. Von den ursprünglichen 4 Ecktürmen der Wehrmauer ist noch einer vollständig erhalten. Die Kirche wurde in den letzten 30 Jahren für knapp eine halbe Million Euro dank vieler Spender, Sponsoren, Fördermittelgeber, der politischen Gemeinde und viel Eigenleistung komplett saniert.

Besondere Highlights sind der beheizbare Chorraum, welcher auch als Gemeinderaum genutzt werden kann, das wieder komplettierte dreistimmige Geläut und die pneumatische Eifert-Orgel von 1891.

Gospelkonzert: Freitag, 16. Dezember, 19.30 Uhr, Kirche Milda; Christvesper mit Krippenspiel: 24. Dezember, 18 Uhr; Gottesdienst: 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, 14 Uhr