Jena. Erster Warntag seit der Wiedervereinigung auch in Jena

Warum am Donnerstag die Sirenen über Jena heulen

Am kommenden Donnerstag werden in ganz Deutschland Warn-Apps piepen, Sirenen heulen, Rundfunkanstalten ihre Sendungen unterbrechen und Probewarnungen auf digitalen Werbetafeln erscheinen. An diesem Tag findet der erste bundesweite Warntag seit der Wiedervereinigung statt. Das Signal zur Warnung soll um 11 Uhr und das zur Entwarnung um 11.20 Uhr gegeben werden.

Auch die Stadt Jena wird sich an dieser Aktion beteiligen. Es wird in fast allen Ortsteilen Sirenengeheul zu hören sein.

In Jena gibt es derzeit 23 Sirenen: 16 elektronische und sieben analoge Anlagen. Die analogen Sirenen werden nach und nach durch elektronische ersetzt. Insgesamt sollen in den nächsten Jahren 16 neue Sirenen errichtet werden. Die bereits vorhandenen elektronischen Sirenen können sowohl Warntöne als auch Sprachdurchsagen wiedergeben.