Warum die Jenaer von „Dreck“ besonders angezogen wurden

Jena. Arena-Tagebuch: Der Film e.V. lädt ins Arena-Rund – regionaler Höhepunkt der Open-Air-Kinoreihe wartet am kommenden Sonntag auf das Publikum.

Als das Multiversum über die Leinwand fegte und Evelyn Wang alles überall auf einmal erlebte, fegte gleichzeitig ein Sturm über den Theatervorplatz. Deshalb musste die Vorführung des Oscar-Streifens „Everything Everywhere All At Once“ für etwa 30 Minuten pausieren. „Regen ist eigentlich kein großes Problem, aber Sturm schon“, sagt Falko Bögelein, der Vorsitzende des Film e.V. Jena. Der Verein veranstaltet die Filmarena im Rahmen der Kulturarena. Das Publikum habe trotz Pause durchgehalten. „Als keine Gefahr mehr bestand, dass beispielsweise die Leinwand vom Wind aus den Ösen gerissen wird“, habe der Großteil des Kino-Publikums den Film noch bis zum Ende gesehen.

Falko Bögelein und Julia Bierau vom Jenaer Film e.V. freuen sich auf "Irgendwann werden wir und alles erzählen" in der Filmarena. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Das Arena-Open-Air-Kino ist natürlich immer wetterabhängig. Doch bisher zeigt sich der Film e.V. sehr zufrieden mit den Besucherzahlen. Im Schnitt seien zu den Kinoabenden, die immer montags, dienstags und sonntags veranstaltetet werden, etwa 400 Gäste erschienen. Das sei auch eine gerngesehene Zielgröße, so Bögelein. Doch letztlich würde man den Film auch laufen lassen, wenn nur ein Kinogast im Arena-Rund sitzen würde. „Glücklicherweise sind für alle 15 Filmabende im Vorverkauf mehr als eine Karte verkauft worden“, sagt Bögelein und lacht.

Filme aus der Region funktionieren

Er und Julia Bierau, die ebenfalls zum Film-e.V.-Vorstand gehört, freuen sich bereits auf den kommenden Sonntag, 6. August. Dann wird „Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ gezeigt. Es ist ein heißer Sommer im Jahr 1990 in einem Dorf in Thüringen. Die bald 19-jährige Maria (Marlenen Burow) lebt mit ihrem Freund Johannes auf dem Hof seiner Eltern. Die Spannung des Wende-Umbruchs liegt in der Luft, als Maria zufällig Henner (Felix Kramer), dem Bauern des benachbarten Hofes, begegnet. Eine Berührung reicht aus, um eine überwältigende Leidenschaft zwischen Maria und dem doppelt so alten, eigenwillig charismatischen Mann zu entfachen. „Ein Sommerfilm mit Anspruch für den wir uns viel Publikum wünschen“, sagt Bögelein. Dafür stehen die Chancen auch recht gut.

„Beim Publikum besteht einfach ein riesiges Interesse an Filmen, die in der heimischen Region gedreht wurden“, sagt Julia Bierau. So sei beispielsweise „Dreck“, der vierte Teil der ZDF-Krimiserie „Theresa Wolff“, der als Vorpremiere bei der Arena über die Leinwand lief, einer der bestbesuchten Filme gewesen. Hier waren auch Hauptdarstellerin Nana Gummich und Regisseur Hansjörg Thurn zu Gast.

„Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ sei ebenfalls in der Region gedreht, unter anderem in Zeulenroda-Triebes. Es sei ein guter Film, bei dem alles richtig gemacht wurde und dem man nichts vorwerfen kann“, findet Falko Bögelein. Das Publikum dürfe sich außerdem an diesem Abend auf zwei Überraschungsgäste aus dem Cast beziehungsweise der Filmcrew freuen, die vor dem Filmstart für ein Gespräch zur Verfügung stehen werden. Der Film sei in Kooperation mit der Mitteldeutschen Medienförderung entstanden, die auch den Besuch der Überraschungsgäste bei der Filmarena mitermöglichte, erklärt Bögelein.

Etwas Action gefällig?

Neben diesem Highlight, ist Julia Bierau schon gespannt auf „Bullet Train“. „Actionfilme sind eher ungewöhnlich bei der Filmarena“, sagt sie. Doch „Bullet Train“ (1. August, 21.30 Uhr) sei „saucool und Lusig“, was vor allem auch an Brad Pitt als Profikiller Ladybug liege. Falko Bögelein dagegen empfiehlt „Triangle of Sadness“ (8. August, 21 Uhr), eine absurde und scharfzüngige Tragikomödie von Regisseur Ruben Östlund, die den Zuschauer mitnimmt auf eine Seereise mitten hinein in die gesellschaftlichen und menschlichen Abgründe.

Abgeschlossen wird die Filmarena am 15. August, 21 Uhr mit der traditionellen „Kurzfilmnacht“. Diese entstand auch in diesem Jahr wieder in Zusammenarbeit mit dem MDR-Kurzfilmmagazin „Unicato“ und wird von Markus Kavka moderiert. Vier weitere Gäste werden auf der Bühne stehen und es werden insgesamt sieben Kurzfilme gezeigt. Damit wird die Open-Air-Kino-Welt in Jena zunächst wieder zum Stillstand kommen. „Wir halten dann ein Jahr lang die Augen in den Kinos auf, um die besten Filme für die Filmarena 2024 aussuchen zu können“, sagt Bögelein.

„Irgendwann werden wir und alles erzählen“ mit Filmgespräch am Sonntag, 6. August, ab 21 Uhr auf dem Theatervorplatz. Tickets in der Tourist-Information am Markt 16 oder online unter kulturarena.de sowie unter film-jena.de.