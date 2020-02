Warum es den Ortsteil Löbschütz in Kahla nicht gibt

Löbschütz hat Bielefeld etwas voraus. Während Spaßvögel der nordrhein-westfälischen Stadt immer wieder nachsagen, sie sei nicht existent, gibt es das Löbschütz in Kahla tatsächlich nicht. Zumindest nicht mehr. Darauf macht Volkmar Jecke aufmerksam, der sich durch die Historie der früher eigenständigen Gemeinde geackert hat.

Der Volksmund spricht immer wieder von Löbschütz als Ortsteil von Kahla, wenn von den Häusern östlich der Saale die Rede ist. Dass das falsch ist, legt Jecke mit seinem eigens zusammengestellten Buch „Die Geschichte der Gemeinde Löbschütz in Text und Bildern“ dar. Es ist sein privates Werk, um die Erinnerungen an seine Heimat aufzufrischen, wie der 68-Jährige sagt. Aber eines, dass auch in zwei Jahren hilfreich sein kann, dann nämlich kann der 100. Jahrestag der Zusammenführung von Kahla und Löbschütz gefeiert werden.

Zwei Löbschützer lehnten Eingemeindung ab

Schon 1906 und 1912 gab es Bestrebungen, die Gemeinde in Kahla einzugliedern – die Stadtverordneten lehnten das Gesuch allerdings ab, sagt Jecke. Acht Jahre später starteten die Löbschützer einen erneuten Versuch, der schließlich 1922 glückte, trotz zweier Löbschützer Gemeinderäte, die sich dagegen aussprachen. Am 1. April wurde das Ortsgesetz über die Vereinigung der Landgemeinde Löbschütz mit der Stadtgemeinde Kahla bekanntgegeben.

Den Löbschützer Brunnen in Kahla ließen die Einwohner vor einigen Jahren aus Spendenmitteln sanieren. Am 21. Mai wird er 170 Jahre alt sein. Foto: Katja Dörn

Die gut 700 Löbschützer wurden somit zu Kahlaern. Die Gemeinde gab ihre Eigenständigkeit auf, musste sich in alle gültigen Verordnungen einfinden und erhielt dafür zwei Sitze im Stadtverordneten-Kollegium sowie einen im Stadtrat zugesichert. Von Löbschütz sollte seitdem offiziell keine Rede mehr sein, sagt Jecke, da es kein offizieller Ortsteil wie beispielsweise Maua in Jena ist. Von der Flur Löbschütz könne freilich noch als solche geredet werden.

Ein Gemeinschaftsgefühl überstand dennoch Jahrzehnte. Aus Wohnbezirksfesten zu DDR-Zeiten wurde das Lichtenberg-Fest rund um den Löbschützer Brunnen, namensgebend war der unbewaldete Berg bei der Leuchtenburg. Vom reichhaltigen Geschäftswesen ist indes nicht mehr viel vorhanden, weiß Jecke. Anfang des 20. Jahrhunderts besaß Löbschütz für drei Jahrzehnte eine eigene Brauerei, zwischenzeitlich mehrere Gaststätten, einen Konsum, Bäcker, Fleischer und Schneider. Prägender Treffpunkt für die in Löbschütz gegründeten Vereine war der Thüringer Hof, der heute noch als Pension betrieben wird.

Kahla drehte Löbschütz das Gas ab

Der älteste Nachweis von Löbschütz sei auf den 30. Oktober 1365 datiert, als die Grafen Günther und Hans von Schwarzburg genehmigten, eine Ackerfläche in „Lobscnicz“ an die Brücke über die Saale zu überlassen.

Die Ausarbeiten von Volkmar Jecke, die er in einer Zeit schwerer Krankheit für sich angefertigt hat, fußen auch auf früheren Recherchen der Kahlaer Stadtchronisten Gerhard Engelmann und Heinz Berger. Auch Peer Kösling recherchierte zur früheren Gemeinde und erwähnte in seinem Werk „Kahla. Ein Spaziergang durch seine Geschichte“, dass die Nachkriegszeit und die Inflation wohl Gründe für den Zusammenschluss waren. Zuvor waren sich die Einwohner, getrennt von der Saale, nicht immer grün. So mussten laut Kösling 1652 die Löbschützer ihr Brauhaus auf dem Anger abreißen, da sie gegen das Brau-Privileg der Kahlaer verstießen. Oder 1912: Eigentlich erhielten die Kahlaer Wasser aus der Löbschützer Quelle, dafür belieferten sie die Gemeinde seit vier Jahren mit Gas. Doch als Kahla seine eigenen Quellen im Leubengrund erschloss, drehten sie den Löbschützern das Gas ab.

Übrigens ist Volkmar Jecke nicht nur ein ureigener Löbschützer, wenn man so sagen darf, sondern auch Nachkomme der letzten in Löbschütz Geborenen. Seine Mutter Martha Triller kam am 30. März 1922 zur Welt, zwei Tage vor der Vereinigung mit Kahla.