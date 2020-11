Die Jenoptik AG will Arbeitsplätze im Bereich Industrielle Messtechnik abbauen. Entsprechende Gespräche mit dem Betriebsrat und dem Aufsichtsrat will der Konzern noch in diesem Jahr abschließen. Dies sagte der Vorstandsvorsitzende Stefan Traeger bei einer Telefonkonferenz zur Veröffentlichung der Neun-Monats-Zahlen.

Dieser Bereich ist von der Maßnahme getroffen

„Wir müssen unsere Kostenstrukturen den geringeren Umsätzen anpassen“, sagte Traeger und verwies auf den schwächeren Absatz in der Automobilbranche. Es handele sich um keinen reinen Corona-Effekt, dass die Hersteller immer weniger Fahrzeuge mit Verbrennungsantrieben verkaufen und deshalb verstärkt auf E-Mobilität setzen. Jenoptik stellt die für die Fertigung sparsamer Verbrennungsmotoren notwendige Technik her. Die Autoindustrie investiert aber verstärkt in die Elektromobilität, wovon Jenoptik durchaus profitiert. Kürzlich ging ein Auftrag ein, Technik für eine E-Auto-Fabrik in Deutschland zu liefern.

Dennoch ist der Umbau in der Industriellen Messtechnik nötig. Die Gespräche mit dem Betriebsrat und dem Aufsichtsrat will der Vorstand vor Weihnachten abschließen. „Wir haben keine Massenentlassungen vor uns, sondern planen punktuelle Anpassungen dort, wo es notwendig ist“, sagte Traeger. „Wir werden keine großen Werke zuschließen.“

Dann sollen die Sparpläne greifen

Die Industrielle Messtechnik ist in Deutschland vor allem in Baden-Württemberg und zur Hälfte in den USA und China angesiedelt. Zwischen 500 und 800 Mitarbeiter arbeiten im Bereich. Geplant seien sozialverträgliche Lösungen. Über Zahlen, wieviele Stellen betroffen sind, wollten weder Traeger noch Finanzvorstand Hans-Dieter Schumacher etwas sagen. „Wir möchten die Maßnahmen in diesem Jahr bilanzieren und Anfang 2021 umsetzen“, erläuterte der Finanzer.

Jenoptik hat auch Mitarbeiter in anteilige Kurzarbeit geschickt. Zwischen 400 und 600 Beschäftigte seien davon aktuell betroffen, die meisten aber nur zwischen 10 und 20 Prozent ihrer Arbeitszeit, sagte Traeger, der bekräftigt, dass der Konzern in diesem Geschäftsjahr schwarze Zahlen schreiben wird – trotz der Corona-bedingten schwächeren Geschäftsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr.

Gute Geschäfte mit Halbleiterausrüstungsindustrie

Laut Jenoptik waren die Geschäfte mit öffentlichen Auftraggebern sowie mit der Halbleiterausrüstungsindustrie nicht oder nur im geringen Umfang von der Pandemie betroffen oder verzeichneten sogar Zuwächse. Die Division Licht und Produktion hingegen wurde durch die Entwicklung in der Automobilindustrie stark beeinflusst.

Der Umsatz lag im dritten Quartal mit 176,1 Millionen Euro zwar über jenem der Vorquartale. Der bisherige Gesamtumsatz von 505 Millionen Euro bedeutet aber einen Rückgang von 13,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging unter Berücksichtigung der Akquisitionen von 59,1 Millionen Euro auf 39,6 Millionen Euro zurück.

Die Prognose für dieses Jahr

Aufgrund der anhaltend schwachen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und weiterer einschneidender Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 ohne die Neuakquisition Trioptics, die 25 Millionen Euro Umsatz beiträgt, einen Umsatz in einer Spanne von 730 bis 750 Millionen Euro, was einem Rückgang von 10 bis 13 Prozent im Vergleich zum bereinigten Vorjahresergebnis entspräche.

Meine Meinung: Corona nur Verstärker

