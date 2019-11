Der Jenaer Weihnachtsmarkt bietet ab Montag, 25. November, wichtige automobile Neuigkeiten: Die erste betrifft den Eichplatz-Parkplatz, der in diesem Jahr erstmals zum Teil als öffentlicher Parkplatz nutzbar bleibt.

Die Fahrgeschäfte einschließlich Riesenrad rücken dafür zusammen. Damit reagiert die Stadt auf die wegen der teilweisen Inselplatzsperrung sehr angespannte Parksituation im Zentrum.

Aus Platzgründen wurde zudem auf dem Eichplatz auf den zweiten Weihnachtsbaum verzichtet. Zentraler Punkt im Rummel ist nun Thüringens größte Weihnachtspyramide, die zugleich als Tankstelle dient. Diverse Glühwein-Sorten mit unterschiedlichen Drehzahlen werden hier gezapft.

Teile des Eichplatzes bleiben in diesem Jahr als Parkplatz nutzbar. Die Demarkationslinie wird noch etwas zu Gunsten der Autofahrer verschoben. Foto: Foto: Thomas Beier

Außerdem gibt es bei der traditionellen Tombola des Lions-Clubs ein deutlich größeres Fahrzeug. Statt wie in den vergangenen Jahren eine A-Klasse steht nun ein Mercedes CLA 180 bereit. Der Wert des Autos liegt über 30.000 Euro. Das Fahrzeug ist sportlicher und länger als der Vorjahressuperpreis.

Insgesamt will der Lions-Club – unterstützt durch Kinderklinik und Saalebetreuungswerk der Lebenshilfe – in diesem Jahr 70.000 Lose verkaufen. Darunter sind neben dem genannten Auto weitere Hauptpreise wie ein E-Bike, Kurzurlaube, ein Mountainbike oder Fitnesscenter-Halbjahreskarten.

Um der satzungsgemäßen Überparteilichkeit gerecht zu werden, entfallen in diesem Jahr die Preise mit Reisen zu Politikern nach Berlin, wie Lionsfreunden Christian Knerich berichtete.

Die Endauslosung unter allen Hauptpreisgewinnern findet am letzten Tag des Weihnachtsmarktes, am 22. Dezember, auf der Marktbühne statt. Wie in den Vorjahren fließen die Erlöse der Tombola guten Zwecken zu.

Auf den bunten Mix wird beim Hauptprogramm auf der Marktbühne und in beheizten Räumen wie der Wichtelstube geachtet. Traditioneller Start des Weihnachtsmarktes ist der Stollenanschnitt, wobei der Riesenstollen – er ist mit vier Metern fast so lang wie der Hauptpreis der Tombola – erneut aus dem Jenaer Umland kommt, von der Bäckerei Ronny Hunger aus Tröbnitz.

Der Stollen wird unmittelbar nach dem Turmblasen durch einen hohen Repräsentanten der Stadtverwaltung angeschnitten. Um das Turmblasen aus den Luken des Rathausturmes kümmert sich wie in den Vorjahren der Blasmusikverein Carl Zeiss Jena.

Der zentrale Weihnachtsbaum auf dem Markt hat neue Kugeln und Sterne erhalten. Leider bleiben die Kastanien in diesem Jahr dunkel. Foto: Foto: Thomas Beier

Höchsten Wert auf Entschleunigung wird auf dem historischen Weihnachtsmarkt gelegt, der ab 28. November am Johannistor eine gesonderte Abteilung des Jenaer Weihnachtsmarktes bildet.

Hier gibt es ein tägliches Programm mit Musik, altem Handwerk und allerlei Belustigungen. Mit dabei ist auch das von Muskelkraft betriebene Karussell für Kinder. „Wir wollen, dass die Menschen auch mal abschalten können“, sagte Schmied Jan Müller aus Magdala, der den historischen Markt organisiert.

Autofahrer fragten bereits nach, ob bei der Eichplatz-Freigabe noch etwas mehr geht. Am Donnerstag waren nämlich nur die ersten drei Reihen am Turm frei.

„Ja“ antwortete Marktmeister Oliver Klinke. Wenn der Aufbau der Fahrgeschäfte abgeschlossen ist, rückt die jetzt aufgestellte Absperrung noch etwas nach Osten. Damit stehe fast die Hälfte des Eichplatzes Autofahrern zur Verfügung.