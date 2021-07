Jenaer Christoph Matschie ist 60: „Was du für Deutschland geleistet hast“

Jenas scheidender SPD-Bundestagsabgeordneter Christoph Matschie (Mitte) hat am Donnerstag in der Imaginata seinen 60. Geburtstag gefeiert. Zu den vielen Gratulanten gehörten Thüringens Alt-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Jena. Jenaer „SPD-Charakterkopf“ feiert runden Geburtstag und nimmt vom Bundestag Abschied

Christoph Matschie weiß, dass man selbst mit der Bescheidenheit lieber ein gewisses Maß hält. Nachdem er am Donnerstag in der Imaginata anlässlich seines 60. Geburtstages mit sechs Festreden bedacht worden war, sagte er: Jeder wisse, dass in solchen Reden immer übertrieben werde – und doch hätten ihm die Worte gut getan.

„Prägende Figur“

Zum Beispiel Hubertus Heil. Der Bundesarbeits- und Sozialminister würdigte an seinem SPD-Genossen „großes Herz und scharfen Verstand“. Er erinnerte, dass Matschie sich zu Beginn der jetzt ablaufenden Bundestagslegislatur noch einmal zur Wahl gestellt habe unter anderem als Reaktion auf die Wahl Donald Trumps. Heil ließ Matschies 30 Jahre als Politiker mitschwingen, als er ihm dafür dankte, „was du für Deutschland geleistet hast“. Matschie sei „ein toller Kerl, ein anständiger Mensch“. Heil dankte im Namen der Bundesrepublik, im Namen Thüringen und im Namen der SPD.

Jenas OB Thomas Nitzsche (FDP, Jahrgang 1975) ordnete sich selbst bei der Politiker-Generation ein, die auf Matschie & Co. folgt. So habe er als jüngerer Mann in Matschie immer die „prägende Figur, den Charakterkopf der SPD“ gesehen. Matschie, der SDP-Mitbegründer in der DDR, habe später als Thüringens Kultusminister mit sanfter Beharrlichkeit Jenas geschätzte Schullandschaft gefördert. Er habe hingewirkt auf das Prinzip Gemeinschaftsschule, auf Inklusion, auf Bildungsgerechtigkeit.

Das Geheimnis der Freiheit

Christine Lieberknecht (CDU) hatte in ihrer Zeit als Ministerpräsidentin Christoph Matschie als Vize an der Seite. Sie ehrte Matschie mit dem Perikles-Zitat: Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit; das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. – „Das trifft auf dich zu“, sagte sie und fasste so Gedanken zusammen, die sie jüngst bewegt hätten, als Matschie im Bundestag Abschied nahm.– Da trete nicht nur ein Politiker von der Bühne ab, „das ist nicht weniger als eine Zäsur“. Schließlich sei Matschie noch einer, der sich diese Bühne mit Mut und Risiko erkämpf habe, als er am Ende der DDR „dem bis zu den Zähnen bewaffneten Staat gegenüberstand“ und am Zentralen Runden Tisch mit an den Fäden der Friedlichen Revolution zog. Wie ihr selbst fehle Matschie vielleicht „der allerletzte Biss zur Macht, weil wir wissen: Politik ist nicht alles im Leben“.

Matschie will nun erst einmal die „psychologische Hürde“ des 60. Geburtstages bewältigen, wie er sagte. Noch ein wenig Abstand gewonnen – dann sei er offen für neuen Aufgaben.