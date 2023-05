Nicht nur Leid und Trauer, auch solche schönen Bilder sind in der Ausstellung zu sehen: Die Jenaerin Maja Stolle betrachtet das Bild von Fotograf Alessandro Cinque: Alina Surquislla Gomez, eine Alpaka-Bauerin in dritter Generation, wiegt auf dem Weg zu den Sommerweiden ihrer Familie in Oropesa, Peru, ein Baby-Alpaka.

Was dürfen unsere Kinder sehen? Diskussion um die World-Press-Fotos in Jena

Jena. Bis zum 2. Juni werden Pressefotos aus aller Welt in der Goethe-Galerie gezeigt. Immer wieder gibt es um die renommierte Ausstellung auch Diskussionen.

S

ie kracht mit voller Wucht hinein in den Alltag: Zwischen Eiscafé, Schmuckladen und Drogerie blicken die Besucher der Goethe-Galerie seit Montag auf die Fotos der Worl-Press-Photo-Ausstellung. Sie präsentiert bis zum 2. Juni in Jena die Gewinnerfotos von internationalen Foto-Journalisten und -Journalistinnen. Die Fotografien werden in mehr als 80 Städten auf der ganzen Welt gezeigt. Jena gehört zu einer der ersten Städte, die die Wanderausstellung zeigen dürfen. Jährlich holt Centermanager Michael Holz die renommierte Ausstellung in die Saalestadt.

Jährlich muss sich Holz jedoch auch mit Kritik auseinandersetzen. Thematisch war die Ausstellung noch nie leichte Kost. Kriege, Krisen, Armut, Hunger: Die Fotografen und Fotografinnen konfrontieren die Betrachter mit den Gesichtern von Menschen, für die Tod und Leid zum Alltag gehört. Naturfotografien oder beispielsweise Sportfotografie sind in diesem Jahr kaum zu finden. In den vier von der World-Press-Photo-Foundation festgelegten Kategorien Pressefoto, Fotostrecke, Langzeitprojekte und offenes Format werden vor allem Krieg, die Auswirkungen der Klimakrise und existenzielle Not gezeigt.

Schockierend uns unfassbar

Steffen und Constanze Horn schauen auf das Bild von Fotograf Alkis Konstantinidis: Getröstet von ihrem Partner Yevgeniy Vlasenko und ihrer Mutter Lyubov, weint Yana Bachek über die Leiche ihres Vaters Victor Gubarev (79), der am 18. April 2022 beim Brotkauf während des Beschusses von Charkiw, Ukraine, getötet wurde. Foto: Jördis Bachmann

Schockierend, unfassbar und erschreckend nennen beispielsweise Constanze und Steffen Horn die Bilder. Sie waren am Eröffnungstag zufällig nach einem Arzttermin in die Ausstellung geraten und betrachteten erschüttert und interessiert zugleich die Fotos. Genau diese Zufälligkeit des „Ausstellungsbesuchs“ wurde in den sozialen Medien sehr kontrovers diskutiert.

Centermanager Holz kennt die Diskussion: „Immer wieder hören wir die Kritik, dass die Bilder gerade für Kinder verstörend sein können“, sagt er auf Nachfrage. In der Vergangenheit habe man sich immer bemüht, explizite Bilder so aufzustellen, dass sie nicht direkt beim Passieren der Goethe-Galerie gesehen werden. Auch große Segel seien gespannt worden, damit bestimmte Bilder von der oberen Etage nicht sichtbar sind.

Goethe-Galerie will nachjustieren

Am gestrigen Eröffnungstag der Ausstellung jedoch waren noch keine Segel gespannt und einige Fotos, wie das des Fotografen Emilio Morenatti, das den jungen Ukrainer Anton Gladun zeigt, der an der Front beide Beine und einen Arm verlor, sind auch beim bloßen Passieren der Ausstellung sichtbar. Unser Leser Thomas Luthardt kommentierte auf Facebook: „Sollten am Montag Bilder zu sehen sein, die auf Kinder verstörend wirken, werde ich Anzeige erstatten.“ Er erklärte auf Nachfrage, er habe drei Kinder – das älteste sechs Jahre alt. Bei Filmen gebe es schließlich auch eine Altersgrenze, so Luthardt. Dafür gebe es FSK-Empfehlungen. Dass Filme Fiktion seien und die Ausstellung die Realität abbilde, mache es nicht besser. Die Tagesschau sehe er sich mit seinen Kindern schließlich auch noch nicht an. Zumindest wünsche er sich, dass die „wirklich schlimmen“ Bilder so aufgestellt werden, dass sie nicht sofort zu sehen seien. Solche Fotos könnten Kinder sehr lang beschäftigen und verängstigen. Auf diese Kritik will die Goethe-Galerie reagieren und spätestens am Dienstagmorgen noch einmal „nachjustieren“, wo dies möglich sei, auch ein Segel soll wieder aufgespannt werden.

Michael Holz selbst sei ebenfalls Vater. Wenn man seinen Kindern solche Bilder nicht zumuten wolle, dann dürfe man sie für die Zeit der Ausstellung am besten nicht allein durch die Galerie laufen lassen, sagt er. Auch Christine Wolfer als Leiterin des Fachdienstes für Jugend und Bildung in Jena sagt, es obliege dem Veranstalter, dafür zu sorgen, dass angsteinflößende Bilder nicht gleich sichtbar seien. Nach ihrer persönlichen Einschätzung habe die Goethe-Galerie das in den vergangenen Jahren stets sehr gut gelöst. „Wir können Kinder nicht vor allem schützen“, so Wolfer weiter. Eltern müssten hier selbst entscheiden, was sie ihren Kindern zumuten.

Fassungslosigkeit und Dankbarkeit zugleich

Die Jenaerin Maja Stolle war am Montag mit dem Kinderwagen in der Goethe-Galerie unterwegs. Für ihr wenige Monate altes Kind waren die Bilder irrelevant, doch sie habe auch ältere Kinder (9/11) und hätte kein Problem, mit ihnen die Bilder anzusehen. „Das gehört zu unserer Welt dazu. Es ist wichtig zu sehen, dass es mehr gibt als Tik-Tok.“ Ein Vater, der mit seinem kleinen Sohn auf den Schultern durch die Goethe-Galerie schlenderte, sagte: „Man muss eben vieles erklären, wenn die Kinder wegen der Fotos fragen.“

Auch die Besucher Constanze und Steffen Horn finden: „Wir können Kindern nicht nur die heile Welt zeigen.“ Das Bild von Fotograf Evgeniy Maloletka machte das Paar besonders betroffen: Die schwangere Iryna Kalinina wird darauf von mehreren Männern aus der Entbindungsklinik in Mariupol gerettet, die gezielt von russischen Kräften zerstört wurde. Ihrem totgeborenem Sohn gab sie den Namen Miron (nach dem Wort „Frieden“), sie selbst starb ebenfalls einige Minuten nach der Geburt.

Doch Steffen und Constanze Horn waren nicht nur fassungslos und betroffen von dem, was die Fotos zeigen. Sie waren auch ergriffen von großer Dankbarkeit. „Wenn man gesund ist, dann muss man das schätzen, wenn man ein gutes Frühstück hatte, dann muss man das schätzen und wenn warmes Wasser aus dem Hahn kommt, dann muss man auch das schätzen“, sagte Steffen Horn. Wenn man diese Bilder betrachte, dann müsse doch klar sein, dass man diesen Menschen Unterstützung leisten müsse, so Steffen Horn.