Meine Meinung Was ist jetzt mit der Linie 42?

Thomas Beier über den Zeitplan im Jenaer Nahverkehrsplan.

Die Jenaer Stadtverwaltung macht es aber auch spannend. Im Himmelreich zählen die Menschen bereits den Countdown bis zum Mittwoch, 30. Juni 2021. Bis zu diesem Tage soll, so hat es der Stadtrat im Januar beschlossen, erstmals ein Linienbus in den Jenaer Farben das Wohngebiet Montag bis Freitag ansteuern.

Selbstverständlich werden Beschlüsse auch umgesetzt, so hatte es die Stadtverwaltung noch am 1. April versichert. Der Bus gilt vielen als Trostpflaster für nicht eingehaltene Versprechen zum Bau einer Straßenbahn. Insbesondere wären hier vormalige FDP- und SPD-Oberbürgermeister als Autoren zu nennen.

Gestern im Online-Facharbeitskreis war Linie 42 schon wieder ganz weit hinten in der Prioritätenliste. Die Konzession ist noch nicht beantragt. Auf Folie 11, die etwa drei Sekunden zu sehen war, tauchte die vom Stadtrat beschlossene Pendelbus-Variante nicht als Empfehlung auf. Stattdessen ist nun die Neuordnung der Linien in Jena-Süd-West wegen des neuen Zeiss-Firmensitzes am dringendsten.

Die Verwaltung argumentiert mit Wirkung und Kosten. Es scheint, in der Matrix fehlt die Zeitkomponente als bestimmender Faktor: Zeiss öffnet am neuen Standort nicht vor 2023 die Werktore. Linie 42 soll schon in 42 Tagen starten.