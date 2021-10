Kinderwünsche, auf bunte Bänder geschrieben, flattern an den "Adern von Jena". Der Wunschbogen an der Fernwärmetrasse in Jena-Lobeda ist ein Gemeinschaftsprojekt von Stadtwerken, der Stadt Jena und des Stadteilbüros Lobeda.

"Wunschbogen" an der Fernwärmetrasse: Was Jenaer Kinder sich wünschen

Jena. Kinderwünsche, auf bunte Bänder geschrieben, flattern an den „Adern von Jena", dem Wunschbogen an der Fernwärmetrasse in Jena-Lobeda.

Liebende Eltern, weniger Plastik und endlich eine Freundin: Das sind drei von zirka 400 Wünschen, die den „Wunschbogen“ an den „Adern von Jena“ neuerdings schmücken.

Lobedaer Kindern und Jugendlichen haben ihre Herzenswünsche auf bunte Bänder geschrieben, die jetzt an der Stadtwerke-Fernwärmeleitung in Lobeda-West am Saaleufer im Bereich der Theobald-Renner-Straße die Blicke der Passanten anziehen.

Das Projekt Wunschbogen wurde erstmalig im Jahr 2016 in Zusammenarbeit mit der Bürgerwerkstatt „Lobeda zeigt sich“ initiiert. Zwei Aluminiumvögel mit Flügelspannweiten von zwei und drei Metern wurden damals an der Fernwärmeleitung platziert und erhielten ein Federkleid aus bunten Stoffstreifen, die mit Wünschen von Lobedaer Kindern bemalt waren.

Welche der Wünsche seitdem in Erfüllung gegangen sind, ist ungewiss. Gewiss ist aber, dass die Wunschfahnen über die Jahre verblassten. Deshalb erhielten die Wunschvögel jetzt ein neues Federkleid. Das Konzept stammt von der Jenaer Künstlerin Anne Schwing.

Coronabedingt entstanden die Fahnen dieses Mal nicht in einer offenen Bürgerwerkstatt, sondern in festen Workshop-Gruppen beim Ferienprogramm im Kinder- und Jugendzentrum Klex sowie der Saaletalschule. Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren malten ihre Wünsche zum Thema Freunde, Freundschaft und Familie auf die bunten Fahnen.

Neuer Internetauftritt der „Adern von Jena“

Im Rahmen des Projektes „Adern von Jena“ werden seit 17 Jahren die Fernwärmeleitungen der Stadtwerke Energie künstlerisch in Szene gesetzt. Der Wunschbogen dabei ist eines von 25 Projekten. Der Wunschbogen Nr. 23 ist eine Kooperation der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck, der Stadt Jena und des Stadtteilbüros Lobeda.

Mit einem neu gestalteten Internetauftritt präsentieren sich die „Adern von Jena“ seit dieser Woche. Unter www.adern-von-jena.de finden Interessierte viele Informationen über Ziele und Erfolge der Initiative. Dort können auch Orte und Ideen für die weitere künstlerische Aufwertung der Stadtwerke-Fernwärmeleitungen eingereicht werden.